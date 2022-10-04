Цена $15 000 и расход 3 л на 100 км: самый дешевый кроссовер Honda показали до премьеры

Новая Honda RS появится в 2023 году и станет самым маленьким кроссовером японской марки. Модель предложат в бензиновой и гибридной версиях.

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Опубликованы изображения нового компактного кроссовера Honda. Недорогая модель появится в 2023 году и будет стоить примерно от 15 000 долларов. Об этом сообщает японский сайт BestCarWeb.

Скорее всего, автомобиль назовут Honda RS. Ранее его демонстрировали в камуфляже, а также видели во время тестов в Юго-Восточной Азии.

[ + – ] Задние стойки крыши авто наклонены на большой угол Фото: BestCarWeb

Новая Honda RS отличается выразительным дизайном с широкой решеткой радиатора, крупными фарами и большим углом наклона задних стоек крыши. В линейке японской марки модель будет на ступеньку ниже Honda HR-V и станет самым компактным кроссовером бренда.

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Размеры Honda RS 2023:

Длина – 4200 мм

Ширина – 1760 мм

Высота – 1600 мм

Колесная база – 2530 мм

[ + – ] Модель предложат в бензиновой и гибридной версиях Фото: BestCarWeb

Новый кроссовер Honda построят на платформе модели Jazz. У нее позаимствуют и 131-сильную гибридную установку с 1,5-литровой бензиновой четверкой и электромотором — расход топлива составит около 3 л/100 км. Кроме того, предложат 1,0-литровый турбомотор мощностью примерно 125-130 л. с. Будут доступны версии с передним и полным приводом.

Ранее Фокус сообщал, что новая Honda CR-V 2023 получила семиместную модификацию для большой семьи.