Новая Honda CR-V 2023 обзавелась вместительным вариантом для большой семьи (фото)

Кроссовер Honda CR-V шестого поколения получил практичную семиместную модификацию. Она будет доступна как в бензиновом, так и в гибридном исполнении.

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У Honda CR-V 2023 появилась семейная семиместная модификация. Презентовали ее сегодня в Китае, ведь именно в этой стране на предприятии Dongfeng-Honda наладят выпуск кроссовера. Об этом сообщает сайт Autohome.

[ + – ] Длину кроссовера увеличивать не стали Фото: Honda

Семиместная Honda CR-V была анонсирована давно, однако во время глобальной презентации показали только стандартный кроссовер с двумя рядами сидений. Семейный вариант модели планируют продавать не только в Китае.

[ + – ] Модель предложат в бензиновых и гибридных версиях Фото: autohome.com.cn

С виду новая Honda CR-V в семиместном исполнении практически ничем не отличается от пятиместной версии. Кроссовер не стал длиннее и его выдает разве что несколько иной дизайн бамперов.

[ + – ] Третий ряд сидений больше рассчитан на детей Фото: Honda

Главные изменения произошли в салоне. Третий ряд сидений выполнен складывающимся и больше рассчитан на детей. Кресла второго ряда могут сдвигаться и откидываться вперед для облегчения доступа на "галерку".

[ + – ] Кресла второго ряда могут сдвигаться и откидываться Фото: autohome.com.cn

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Поначалу семиместный кроссовер Honda CR-V 2023 будет предложен с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 190 л. с., а вскоре добавят 204-сильную гибридную версию. Кроме того, несколько позже появится еще и подзаряжаемый гибрид Honda CR-V, расходующий 1,6 л/100 км и способный проехать свыше 60 км на электротяге.

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