Нова Honda CR-V 2023 отримала місткий варіант для великої родини (фото)

Кросовер Honda CR-V шостого покоління отримав практичну семимісну модифікацію. Вона буде доступна як у бензиновому, так і гібридному виконанні.

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У Honda CR-V 2023 з'явилася сімейна семимісна модифікація. Презентували її сьогодні у Китаї, адже саме у цій країні на підприємстві Dongfeng-Honda налагодять випуск кросовера. Про це повідомляє сайт Autohome.

[ + – ] Довжину кросовера збільшувати не стали Фото: Honda

Семимісна Honda CR-V була анонсована давно, проте під час глобальної презентації показали лише стандартний кросовер із двома рядами сидінь. Сімейний варіант моделі планують продавати не лише в Китаї.

[ + – ] Модель запропонують у бензинових і гібридних версіях Фото: autohome.com.cn

На вигляд нова Honda CR-V у семимісному виконанні практично нічим не відрізняється від п'ятимісної версії. Кросовер не став довшим і його видає хіба що дещо інший дизайн бамперів.

[ + – ] Третій ряд сидінь більше розрахований на дітей Фото: Honda

Головні зміни відбулися у салоні. Третій ряд сидінь виконаний таким, що складається, і більше розрахований на дітей. Крісла другого ряду можуть зміщуватися і відкидатися вперед для полегшення доступу на гальорку.

[ + – ] Крісла другого ряду можуть зміщуватися та відкидатися Фото: autohome.com.cn

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Спочатку семимісний кросовер Honda CR-V 2023 буде запропонований з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 190 к. с., а незабаром додадуть 204-сильну гібридну версію. Крім того, трохи пізніше з'явиться ще й гібрид Honda CR-V, що заряджається, котрий витрачає 1,6 л/100 км і здатний проїхати понад 60 км на електротязі.

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