Флагманський кросовер Honda розсекретили до прем'єри (фото)
Нова Honda Pilot 2023 зміниться зовні та повернеться до рубаного дизайну. Кросовер отримає 10-ступінчасту автоматичну коробку передач і нову двоважільну підвіску.
Опубліковано перші офіційні тизери нової Honda Pilot. Четверте покоління флагманського кросовера японської марки презентують до кінця осені. Про це повідомляє пресслужба Honda.
Судячи з фото, дизайн Honda Pilot 2023 стане соліднішим і буде виконаний у дусі молодшого кросовера CR-V нової генерації. На зміну плавним лініям прийдуть грані (як у перших поколінь Pilot), а радіаторні грати збільшать у розмірах, а фари і ліхтарі стануть тоншими.
На тизерах показано нову Honda Pilot TrailSport — версію підвищеної прохідності. У неї збільшений кліренс, передбачені позашляхові шини та захисний пластиковий обвіс. На даху передбачено рейлінги для багажника.
Сімейний кросовер Honda Pilot 2023 буде збудований на платформі нової Acura MDX. Модель збереже 3,5-літровий V6 потужністю близько 290 к. с., а нововведеннями стануть 10-ступінчаста автоматична КПП та двоважільна передня підвіска. Також не виключена поява гібридної модифікації.Важливо
Нова Honda Pilot стане більшою і просторішою всередині. Як і раніше, великий кросовер буде доступний у варіантах на 7 та 8 місць.
Раніше Фокус повідомляв, що нова Honda CR-V отримає економічну гібридну версію із витратою всього 1,6 л/100 км.