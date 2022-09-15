Флагманський кросовер Honda розсекретили до прем'єри (фото)

Нова Honda Pilot 2023 зміниться зовні та повернеться до рубаного дизайну. Кросовер отримає 10-ступінчасту автоматичну коробку передач і нову двоважільну підвіску.

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Опубліковано перші офіційні тизери нової Honda Pilot. Четверте покоління флагманського кросовера японської марки презентують до кінця осені. Про це повідомляє пресслужба Honda.

[ + – ] Версія TrailSport упізнається по пластиковому позашляховому обвісу Фото: Honda

Судячи з фото, дизайн Honda Pilot 2023 стане соліднішим і буде виконаний у дусі молодшого кросовера CR-V нової генерації. На зміну плавним лініям прийдуть грані (як у перших поколінь Pilot), а радіаторні грати збільшать у розмірах, а фари і ліхтарі стануть тоншими.

На тизерах показано нову Honda Pilot TrailSport — версію підвищеної прохідності. У неї збільшений кліренс, передбачені позашляхові шини та захисний пластиковий обвіс. На даху передбачено рейлінги для багажника.

[ + – ] Кросовер збереже 3,5-літровий V6 Фото: Honda

Сімейний кросовер Honda Pilot 2023 буде збудований на платформі нової Acura MDX. Модель збереже 3,5-літровий V6 потужністю близько 290 к. с., а нововведеннями стануть 10-ступінчаста автоматична КПП та двоважільна передня підвіска. Також не виключена поява гібридної модифікації.

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Нова Honda Pilot стане більшою і просторішою всередині. Як і раніше, великий кросовер буде доступний у варіантах на 7 та 8 місць.

Раніше Фокус повідомляв, що нова Honda CR-V отримає економічну гібридну версію із витратою всього 1,6 л/100 км.