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Авто

Флагманский кроссовер Honda рассекретили до премьеры (фото)

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Фото: Honda | Дизайн Honda Pilot станет более угловатым

Новая Honda Pilot 2023 изменится внешне и вернется к рубленому дизайну. Кроссовер получит 10-ступенчатую автоматическую коробку передач и новую двухрычажную подвеску.

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Опубликованы первые официальные тизеры новой Honda Pilot. Четвертое поколение флагманского кроссовера японской марки презентуют до конца осени. Об этом сообщает пресс-служба Honda.

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Версия TrailSport узнается по пластиковому внедорожному обвесу
Фото: Honda

Судя по фото, дизайн Honda Pilot 2023 станет солиднее и будет выполнен в духе младшего кроссовера CR-V новой генерации. На смену плавным линиям придут грани (как у первых поколений Pilot), а решетку радиатора увеличат в размерах, а фары и фонари станут тоньше.

На тизерах показана новая Honda Pilot TrailSport – версия повышенной проходимости. У нее увеличен клиренс, предусмотрены внедорожные шины и защитный пластиковый обвес. На крыше предусмотрены рейлинги для багажника.

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Кроссовер сохранит 3,5-литровый V6
Фото: Honda

Семейный кроссовер Honda Pilot 2023 будет построен на платформе новой Acura MDX. Модель сохранит 3,5-литровый V6 мощностью около 290 л. с., а новшествами станут 10-ступенчатая автоматическая КПП и двухрычажная передняя подвеска. Также не исключено появление гибридной модификации.

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Новая Honda Pilot станет крупнее и просторнее внутри. Как и прежде, большой кроссовер будет доступен в вариантах на 7 и 8 мест.

Ранее Фокус сообщал, что новая Honda CR-V получит экономичную гибридную версию с расходом всего 1,6 л/100 км.