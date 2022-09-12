Расход 1,6 л на 100 км: новая Honda CR-V 2023 получит сверхэкономичную версию (фото)

Подзаряжаемый гибрид Honda CR-V станет самой экономичной версией кроссовера. Он не только отличается малым расходом топлива, но и сможет проехать свыше 60 км на электротяге.

Линейку Honda CR-V 2023 пополнит новая гибридная модификация. В интернете уже опубликованы первые фото кроссовера, который удивит очень маленьким расходом топлива. Об этом пишет сайт Autohome.

Как известно, у новой Honda CR-V 2023 уже есть гибридная модификация, но у предшественника их было две. Плаг-ин гибрид Honda CR-V PHEV презентуют в Китае до конца осени – именно в этой стране его и сняли. Скорее всего, производство кроссовера наладят на китайском предприятии, однако продавать его планируют и в Европе.

[ + – ] Гибридная установка Honda CR-V станет мощнее и экономичнее Фото: autohome.com.cn

За основу взяли силовую установку модели прошлого поколения, но доработали ее. В частности, мощность 2,0-литрового бензинового двигателя выросла со 146 до 150 л. с., а вот электромотор на 184 л. с. остался без изменений.

Расход топлива уменьшили до 1,6 л/100 км в комбинированном цикле, а максимальная скорость выросла до 193 км/ч. Запас хода на электротяге не указывают: предшественник мог проехать до 65 км, а новая модель должна получить увеличенную батарею и станет более "дальнобойной".

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С виду гибридный кроссовер Honda CR-V PHEV практически ничем не отличается от стандартной модели. Автомобилю лишь изменили передний бампер и декор на кузове.

Ранее Фокус сообщал, что Honda выпустит недорогой городской кроссовер стоимостью 15 000 долларов.