Розхід 1,6 л на 100 км: нова Honda CR-V 2023 отримає надекономічну версію (фото)

Гібрид Honda CR-V, що заряджається, стане найекономічнішою версією кросовера. Він не тільки відрізняється малим розходом палива, а й зможе проїхати понад 60 км на електротязі.

Лінійку Honda CR-V 2023 доповнить нова гібридна модифікація. В інтернеті вже опубліковані перші фото кросовера, який здивує дуже невеликою витратою палива. Про це пише сайт Autohome.

Як відомо, у нової Honda CR-V 2023 вже є гібридна модифікація, але попередник їх мав дві. Плаг-ін гібрид Honda CR-V PHEV презентують у Китаї до кінця осені — саме в цій країні його зняли. Найімовірніше, виробництво кросовера налагодять на китайському підприємстві, проте продавати планують і в Європі.

[ + – ] Гібридна установка Honda CR-V стане потужнішою та економічнішою Фото: autohome.com.cn

За основу взяли силову установку моделі минулого покоління, але доопрацювали її. Зокрема потужність 2,0-літрового бензинового двигуна зросла зі 146 до 150 к. с., а ось електромотор на 184 к. с. залишився без змін.

Витрата палива зменшили до 1,6 л/100 км у комбінованому циклі, а максимальна швидкість зросла до 193 км/год. Запас ходу на електротязі не вказують: попередник міг проїхати до 65 км, а нова модель має отримати збільшену батарею і стане більше "дальнобійною".

Важливо

Chevrolet показали недорогий молодіжний електрокросовер із запасом ходу 480 км (відео)

На вигляд гібридний кросовер Honda CR-V PHEV практично нічим не відрізняється від стандартної моделі. Автомобілю лише змінили передній бампер та декор на кузові.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda випустить недорогий міський кросовер вартістю 15 тисяч доларів.