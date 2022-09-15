Раскрыты подробности самого компактного и доступного кроссовера Subaru (видео)
Кроссовер Subaru XV нового поколения переименовали в Crosstrek. Он подрос и стал выразительнее на вид, а также получил улучшенную мультимедийную систему.
В Японии презентовали новый Subaru Crosstrek 2023. Самый компактный и доступный кроссовер марки поступит в продажу с начала 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт Subaru.
Модель предыдущего поколения известна в Украине как Subaru XV, а под названием Crosstek продавалась только на североамериканском рынке. Теперь же это название стало "глобальным".Важно
Новый Subaru Crosstrek не слишком изменился внешне, но выглядит выразительнее предшественника. У него знакомый профиль и пластиковый обвес, но боковины стали рельефными, а решетку радиатора сделали крупнее. Также обращают на себя внимание тоненькие раскосые диодные фары и С-образные фонари. Кроме того, кроссовер Subaru немного подрос.
Размеры Subaru Crosstrek 2023:
- Длина – 4480 мм
- Ширина – 1800 мм
- Высота – 1580 мм
- Колесная база – 2670 мм
Главное новшество в салоне – большой 11,6-дюймовый сенсорный дисплей от старшего брата Subaru Ascent. Кроме того, внутри улучшена шумоизоляция и установлены более комфортабельные передние сиденья.
Новый Subaru Crosstrek дебютировал в 150-сильной гибридной версии e-Boxer с 2,0-литровой оппозитной четверкой и электромотором. В линейке останутся и бензиновые моторы объемом 2,0 л (156 л. с.) и 2,5 л (184 л. с.). Все модификации сохранили вариатор и постоянный полный привод.
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