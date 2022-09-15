Раскрыты подробности самого компактного и доступного кроссовера Subaru (видео)

Кроссовер Subaru XV нового поколения переименовали в Crosstrek. Он подрос и стал выразительнее на вид, а также получил улучшенную мультимедийную систему.

Related video

В Японии презентовали новый Subaru Crosstrek 2023. Самый компактный и доступный кроссовер марки поступит в продажу с начала 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт Subaru.

[ + – ] Кроссовер незначительно подрос в размерах Фото: Subaru

Модель предыдущего поколения известна в Украине как Subaru XV, а под названием Crosstek продавалась только на североамериканском рынке. Теперь же это название стало "глобальным".

[ + – ] Модель дебютировала в гибридной версии Фото: Subaru

Важно

Семь мест и расход 5,8 л/100 км: новый Nissan X-Trail 2022 официально представлен (видео)

Новый Subaru Crosstrek не слишком изменился внешне, но выглядит выразительнее предшественника. У него знакомый профиль и пластиковый обвес, но боковины стали рельефными, а решетку радиатора сделали крупнее. Также обращают на себя внимание тоненькие раскосые диодные фары и С-образные фонари. Кроме того, кроссовер Subaru немного подрос.

[ + – ] В салоне появился большой сенсорный дисплей Фото: Subaru

Размеры Subaru Crosstrek 2023:

Длина – 4480 мм

Ширина – 1800 мм

Высота – 1580 мм

Колесная база – 2670 мм

[ + – ] Спереди установлены более комфортабельные кресла Фото: Subaru

Главное новшество в салоне – большой 11,6-дюймовый сенсорный дисплей от старшего брата Subaru Ascent. Кроме того, внутри улучшена шумоизоляция и установлены более комфортабельные передние сиденья.

Новый Subaru Crosstrek дебютировал в 150-сильной гибридной версии e-Boxer с 2,0-литровой оппозитной четверкой и электромотором. В линейке останутся и бензиновые моторы объемом 2,0 л (156 л. с.) и 2,5 л (184 л. с.). Все модификации сохранили вариатор и постоянный полный привод.

Ранее Фокус сообщал, что Honda CR-V получит новую гибридную версию с расходом всего 1,6 л/100 км.