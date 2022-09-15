Розкрито подробиці найкомпактнішого і найдоступнішого кросовера Subaru (відео)

Кросовер Subaru XV нового покоління перейменували на Crosstrek. Він підріс і став більш виразним на вигляд, а також отримав покращену мультимедійну систему.

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У Японії презентували новий Subaru Crosstrek 2023. Найкомпактніший і найдоступніший кросовер марки надійде у продаж з початку 2023 року. Про це повідомляє офіційний сайт Subaru.

[ + – ] Кросовер трохи підріс у розмірах Фото: Subaru

Модель попереднього покоління відома в Україні як Subaru XV, а під назвою Crosstek продавалася лише на північноамериканському ринку. Тепер же ця назва стала "глобальною".

[ + – ] Модель дебютувала у гібридній версії Фото: Subaru

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Новий Subaru Crosstrek не надто змінився зовні, але виглядає виразніше попередника. У нього знайомий профіль і пластиковий обвіс, але боковини стали рельєфними, а радіаторні грати зробили більшими. Також привертають увагу тоненькі розкосі діодні фари і С-подібні ліхтарі. Крім того, кросовер Subaru трохи підріс.

[ + – ] У салоні з'явився великий сенсорний дисплей Фото: Subaru

Розміри Subaru Crosstrek 2023:

Довжина – 4480 мм

Ширина – 1800 мм

Висота – 1580 мм

Колісна база – 2670 мм

[ + – ] Спереду встановлені комфортабельніші крісла. Фото: Subaru

Головне нововведення в салоні — великий 11,6-дюймовий сенсорний дисплей від старшого брата Subaru Ascent. Крім того, всередині покращено шумоізоляцію та встановлені більш комфортабельні передні сидіння.

Новий Subaru Crosstrek дебютував у 150-сильній гібридній версії e-Boxer з 2,0-літровою оппозитною четвіркою та електромотором. У лінійці залишаться і бензинові мотори об'ємом 2,0 л (156 л. с.) та 2,5 л (184 л. с.). Усі модифікації зберегли варіатор та постійний повний привід.

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