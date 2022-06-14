Яскравий дизайн і гучномовець у салоні: Subaru оновили найбільший кросовер (фото)

Після фейсліфтінгу Subaru Ascent став агресивнішим на вигляд. Комплектація кросовера розширена, і тепер вже в базовій версії є адаптивна діодна оптика та камера заднього виду.

У США презентували новий Subaru Ascent. Великий сімейний кросовер пройшов фейсліфтинг і надійде в продаж із осені за ціною приблизно від $32 тисяч. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті Subaru.

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[ + – ] Ззаду оновлено ліхтарі Фото: Subaru

Ascent оновили в дусі молодшого Subaru Forester. Передня частина кросовера має агресивніший вигляд, адже радіаторні ґрати серйозно збільшили в розмірах, а бампер доповнили повітрозабірником. Крім того, замінено капот і встановлені нові стрілоподібні фари, причому тепер оптика світлодіодна й адаптивна в усіх версіях. Позаду оновили ліхтарі.

[ + – ] У салоні з'явився великий 11,6-дюймовий дисплей Фото: Subaru

У салоні Subaru Ascent 2023 переробили центральну панель. На зміну двом невеликим дисплеям прийшов один великий — із діагоналлю 11,6 дюйма. Як і раніше, модель пропонують у версіях на 7 і 8 місць.

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Базова комплектація Subaru Ascent поповнилася камерою заднього виду, а також бездротовими Android Auto Apple CarPlay. Крім того, серед опцій з'явився оригінальний переговорний пристрій — водій може спілкуватися з пасажирами третього ряду за допомогою спеціального мікрофона та динаміків аудіосистеми. Виходить така собі подоба гучномовця.

[ + – ] Водій може розмовляти з пасажирами заднього ряду через спеціальний пристрій Фото: Subaru

Двигун Subaru Ascent 2023 не змінився — під капотом ховається 2,4-літрова опозитна турбочетвірка потужністю 260 к. с. Кросовер оснащений безступінчастим варіатором CVT Lineartronic і постійним повним приводом зі спеціальним режимом X-Mode для бездоріжжя.

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