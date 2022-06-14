Яркий дизайн и громкоговоритель в салоне: Subaru обновили самый большой кроссовер (фото)
После фейслифтинга Subaru Ascent стал агрессивнее на вид. Комплектация кроссовера расширена и теперь уже в базовой версии есть адаптивная диодная оптика и камера заднего вида.
В США презентовали новый Subaru Ascent. Большой семейный кроссовер прошел фейслифтинг и поступит в продажу с осени по цене примерно от $32 тысяч. Подробности модели раскрыли на официальном сайте Subaru.
Ascent обновили в духе младшего Subaru Forester. Передняя часть кроссовера выглядит агрессивнее, ведь решетку радиатора серьезно увеличили в размерах, а бампер дополнили воздухозаборником. Кроме того, заменен капот и установлены новые стреловидные фары, причем теперь оптика светодиодная и адаптивная во всех версиях. Сзади обновили фонари.
В салоне Subaru Ascent 2023 переделали центральную панель. На смену двум небольшим дисплеям пришел один крупный – с диагональю 11,6 дюйма. Как и прежде, модель предлагают в версиях на 7 и 8 мест.Важно
Базовая комплектация Subaru Ascent пополнилась камерой заднего вида, а также беспроводными Android Auto Apple CarPlay. Кроме того, среди опций появилось оригинальное переговорное устройство – водитель может общаться с пассажирами третьего ряда посредством специального микрофона и динамиков аудиосистемы. Получается некое подобие громкоговорителя.
Двигатель Subaru Ascent 2023 не изменился – под капотом прячется 2,4-литровая оппозитная турбочетверка мощностью 260 л. с. Кроссовер оснащен бесступенчатым вариатором CVT Lineartronic и постоянным полным приводом со специальным режимом X-Mode для бездорожья.
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