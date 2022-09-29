Новий Kia Sportage отримав екстремальну версію для серйозного бездоріжжя (фото)

Прохідність Kia Sportage покращили за рахунок збільшення кліренсу та встановлення спеціальної позашляхової гуми. Кросовер зберіг стандартні двигун та систему повного приводу.

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У США презентували спеціальну позашляхову версію Kia Sportage X-Pro. Кросовер підготували для використання у найсуворіших умовах. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Kia.

[ + – ] Кросовер підготували для жіночого позашляхового ралі Фото: Kia

Новий Kia Sportage X-Pro створили для змагань Rebelle Rally. Це ралі-марафон завдовжки майже 2500 км щорічно проходить у пустелях Каліфорнії та Невади, а змагаються у ньому виключно жіночі екіпажі. За основу взяли стандартний Kia Sportage 2022. Серійна версія підготовлена до простого бездоріжжя, але для Rebelle Rally цього виявилося недостатньо.

[ + – ] Кліренс авто збільшили до 248 мм Фото: Kia

Кросовер Kia Sportage X-Pro отримав 17-дюймову позашляхову гуму BFGoodrich All-Terrain T/A K02 та металевий захист днища. Крім того, його кліренс виріс на 38 мм (248 мм), а на даху з'явився багажник.

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Тюнінг Kia Sportage не торкнувся силового агрегату. Кросовер оснащений стандартним 2,5-літровим двигуном на 190 к. с., що ставлять на американську версію моделі. Автоматична 8-ступінчаста КПП та повний привід з режимами для різних типів бездоріжжя також залишилися без зміни.

[ + – ] Серійний Kia Sportage X-Pro вже доступний у США Фото: Kia

Звичайно, у такому вигляді Kia Sportage не випускатимуть. Однак у серійної моделі в США вже з'явилася версія X-Pro зі збільшеним дорожнім просвітом та пластиковим обважуванням.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Kia Sportage в РФ виявився втричі дорожчим, ніж в Україні. Його вартість сягає 80 000 доларів.

Також ми писали, що українці створили вражаючу позашляхову маршрутку.