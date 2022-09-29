Новый Kia Sportage получил экстремальную версию для серьезного бездорожья (фото)

Проходимость Kia Sportage улучшили за счет увеличения клиренса и установки специальной внедорожной резины. Кроссовер сохранил стандартные двигатель и систему полного привода.

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В США презентовали специальную внедорожную версию Kia Sportage X-Pro. Кроссовер подготовили для использования в самых суровых условиях. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Kia.

[ + – ] Кроссовер подготовили для женского внедорожного ралли Фото: Kia

Новый Kia Sportage X-Pro создали для соревнований Rebelle Rally. Это ралли-марафон протяженностью почти 2500 км ежегодно проходит в пустынях Калифорнии и Невады, а соревнуются в нем исключительно женские экипажи. За основу взяли стандартный Kia Sportage 2022. Серийная версия подготовлена к несложному бездорожью, но для Rebelle Rally этого оказалось недостаточно.

[ + – ] Клиренс увеличили до 248 мм Фото: Kia

Кроссовер Kia Sportage X-Pro получил 17-дюймовую внедорожную резину BFGoodrich All-Terrain T/A K02 и металлическую защиту днища. Кроме того, его клиренс вырос на 38 мм (до 248 мм), а на крыше появился багажник.

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Тюнинг Kia Sportage не затронул силовой агрегат. Кроссовер оснащен стандартным 2,5-литровым двигателем на 190 л. с., который ставят на американскую версию модели. Автоматическая 8-ступенчатая КПП и полный привод с режимами для разных типов бездорожья также остались без изменения.

[ + – ] Серийный Kia Sportage X-Pro уже доступен в США Фото: Kia

Конечно, в таком виде Kia Sportage не будут выпускать. Однако у серийной модели в США уже появилась версия X-Pro с увеличенным дорожным просветом и пластиковым обвесом.

Ранее Фокус сообщал, что новый Kia Sportage в РФ оказался в три раза дороже, чем в Украине. Его стоимость доходит до 80 000 долларов.

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