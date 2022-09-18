Новый Kia Sportage 2022 в РФ оказался в три раза дороже, чем в Украине

Kia Sportage нового поколения в России продают по цене от 76 700 долларов. За эти деньги в Украине или ЕС можно купить новый Porsche Cayenne.

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В России стартовали продажи Kia Sportage пятого поколения. Цены на кроссовер шокировали, ведь в автосалонах его предлагают по цене почти 80 000 долларов. Об этом сообщает rg.ru.

Официально цена Kia Sportage 2022 в РФ стартует с 2,85 млн. рублей ($47 тысяч), что уже немало. Однако на самом деле по такой стоимости автомобилей нет.

[ + – ] Кроссовер Kia Sportage в РФ в два-три раза дороже, чем в Украине Фото: Kia

В автосалоне предложен кроссовер Kia в версии Luxe за 4,64 млн. рублей или 76 700 долларов. Оснащение при этом далеко не самое богатое – бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, датчики света и дождя, подогрев руля, передних и задних сидений. Авто укомплектовано 2,0-литровым 150-сильным бензиновым мотором и 6-ступенчатой автоматической КПП.

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Купить Kia Sportage в версии Prestige можно по цене 4,83 млн. рублей ($79 800). Там добавлены камеры кругового обзора, электропривод кресла водителя, отделка искусственной кожей и набор систем безопасности.

[ + – ] На рынок вывели небольшую партию Kia Sportage, выпущенных еще в начале года Фото: Kia

Для сравнения: новый Kia Sportage в Украине стоит в эквиваленте 25,7-32,7 тысяч долларов, то есть в два-три раза меньше. За $75-80 тысяч можно купить Porsche Cayenne или BMW X5.

Столь высокая цена объясняется дефицитом авто. На рынок вывели небольшую партию Kia Sportage, выпущенных на калининградском заводе "Автотор" еще в начале нынешнего года. Сейчас предприятие простаивает, а импорт авто в условиях санкций не осуществляется.

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