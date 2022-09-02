Новая Lada Vesta 2022 сравнялась в цене с Toyota Camry и VW Tiguan

Всего выпущено только 800 обновленных Lada Vesta NG и в ближайшее время их не будут производить. По этой причине модель стала дефицитной и подорожала в три раза.

В российские автосалоны поступили обновленные Lada Vesta 2022. Цена бюджетной модели шокирует – она достигла 2,3 миллиона рублей ($38 100). Об этом сообщает сайт Autonews.

По такой цене седан Lada Vesta NG продается в нескольких московских автосалонах. Для сравнения, в Украине схожая стоимость у топовой Toyota Camry или кроссовера Volkswagen Tiguan.

[ + – ] Цена Lada Vesta выросла в три раза Фото: АВТОВАЗ

Следует отметить, что на продажу выставлена более дорогая версия Lux с 1,6-литровым 113-сильным мотором Renault и вариатором. Ее оснащение включает бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, подогрев сидений, датчики света и дождя. Впрочем, еще в начале 2022 года новая Lada Vesta в такой комплектации стоила примерно в три раза меньше.

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Именно в январе-феврале 2022 года и выпустили новые Lada Vesta NG, причем собрали только 800 обновленных авто и они полгода стояли на складах. Теперь они являются настоящим дефицитом (в автосалоны отправили всего по 2-3 машины), что и привело к резкому росту цен.

Ранее в "АвтоВАЗе" заявили, что смогут возобновить выпуск Lada Vesta не ранее весны 2023 года. Во-первых, в условиях санкций нет комплектующих для модели, а, во-вторых, ее сборку решили перенести из Ижевска в Тольятти.

Также Фокус сообщал, что недавно в Тольятти сгорели два автовоза с новенькими Lada.