Нова Lada Vesta 2022 зрівнялася в ціні з Toyota Camry та VW Tiguan

Усього випущено лише 800 оновлених Lada Vesta NG і найближчим часом її не вироблятимуть. З цієї причини модель стала дефіцитною та подорожчала втричі.

У російські автосалони надійшли оновлені Lada Vesta 2022. Ціна бюджетної моделі шокує — вона сягнула 2,3 мільйона рублів ($38 100). Про це повідомляє сайт Autonews.

За такою ціною седан Lada Vesta NG продається у кількох московських автосалонах. Для порівняння, в Україні схожа вартість у топової Toyota Camry або кросовера Volkswagen Tiguan.

[ + – ] Ціна Lada Vesta зросла втричі Фото: АВТОВАЗ

Слід зазначити, що на продаж виставлена дорожча версія Lux з 1,6-літровим 113-сильним двигуном Renault і варіатором. Її оснащення включає безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль, підігрів сидінь, датчики світла та дощу. Втім, ще на початку 2022 року нова Lada Vesta у такій комплектації коштувала приблизно втричі менше.

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Саме в січні-лютому 2022 року і випустили нові Lada Vesta NG, причому зібрали лише 800 оновлених авто і пів року вони стояли на складах. Тепер вони є справжнім дефіцитом (в автосалони відправили всього по 2-3 машини), що призвело до різкого зростання цін.

Раніше в АвтоВАЗі заявили, що зможуть відновити випуск Lada Vesta не раніше весни 2023 року. По-перше, в умовах санкцій немає деталей для комплектування для моделі, а по-друге, її складання вирішили перенести з Іжевська до Тольятті.

Також Фокус повідомляв, що нещодавно в Тольятті згоріли два автовози з новенькими Lada.