У РФ на ВАЗі згоріли два автовози з новими Lada (фото)

Унаслідок пожежі згоріли шість нових Lada Granta. Ще дві "Ниви" зазнали серйозних пошкоджень і підлягають утилізації.

У Тольятті в районі заводу "АвтоВАЗ" спалахнули автовози з новими Lada Granta й Niva. У вогні серйозно постраждали вісім легкових автомобілів — вони не підлягають відновленню. Про це повідомляє сайт runews24.

Пожежа почалася сьогодні, 30 серпня, близько 6 ранку на парковці "АвтоВАЗу", де стояли два автовози з продукцією автозаводу Тольятті. Йому надали першу категорію, і для ліквідації займання довелося задіяти 9 одиниць техніки та 37 пожежників.

[ + – ] Наразі "АвтоВАЗ" випускає тільки Lada Granta й Niva Фото: ria.ru

Автовози з машинами вигоріли вщент. Вісім новеньких Lada Granta повністю згоріли, а ще два позашляховики Lada Niva Legend отримали механічні пошкодження та будуть відправлені на утилізацію.

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Нагадаємо, зараз "АвтоВАЗ" випускає лише ці дві моделі, причому в спрощеному вигляді — з двигунами стандарту Євро-2, без подушок безпеки та ABS. Також підприємство в Тольятті планує розпочати складання Lada Niva Travel, а ось модель Vesta зможуть повернути у виробництво не раніше весни 2023 року.

"АвтоВАЗ" у Тольятті — один із небагатьох автозаводів у РФ, який працює. В умовах санкцій виробництво машин у Росії обвалилося вп'ятеро.

Також Фокус повідомляв, що "АвтоВАЗ" розпочав масові скорочення персоналу — звільнять майже 2000 співробітників.