Падіння триває: автовиробництво в РФ обвалилося вп'ятеро

Обсяги виробництва автомобілів в РФ продовжують знижуватися. Наразі легкові машини випускають лише три російські автозаводи.

За липень російські автопідприємства випустили 19 тисяч легкових автомобілів. Це майже вп'ятеро (на 80,6%) менше, ніж за аналогічний період 2021 року. Таку статистику наводить агентство "Автостат".

Зазначається, що минулого місяця виробництво авто в РФ дещо зросло порівняно з червнем — переважно за рахунок випуску спрощених версій Lada Niva та Granta без ABS і подушок безпеки.

Наразі легкові авто збирають лише три російські підприємства — АвтоВАЗ у Тольятті, УАЗ в Ульяновську та китайський Haval у Тулі. Інші заводи продовжують простоювати через санкції і брак комплектувальних для складання.

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У сегменті вантажних авто падіння дещо менше — в липні випущено 10,1 тис. машин, що на 35,9% менше, ніж у липні 2021 року. Зазначається, що ГАЗ та "Урал" минулого місяця зупиняли виробництво.

Усього за сім місяців виробництво легкових авто в Росії обвалилося на 64,2% — до 300 тис. одиниць. Вантажівок випустили 80,5 тис. штук — на 20,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Обвал в автопромі зазначається з березня і став наслідком повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше Фокус розповідав, що АвтоВАЗ не зможе налагодити випуск Lada Vesta цьогоріч — підприємство офіційно це визнало.

Також ми писали, що на ВАЗі готуються масові скорочення персоналу.