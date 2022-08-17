Новий "Москвич" уперше потрапив на фото: він виявився "китайцем"

Новий кросовер "Москвич" нічим не відрізняється від китайського JAC JS4. Зараз авто проходить випробування, і до кінця року планують випустити лише 600 машин.

На заводі КАМАЗ у Набережних Човнах сфотографували перший екземпляр відродженого "Москвича". Сенсації не відбулося — ним виявився китайський кросовер JAC JS4. Знімок автомобіля з'явився в пабліку RCI News.

JAC JS4 — оновлена версія кросовера S4, який давно продається на українському ринку. Автомобіль можна впізнати за зміненою передньою частиною з тоненькими діодними фарами на всю ширину кузова. Його пропонують з 1,5-літровою 150-сильною турбочетвіркою та електромотором такої ж потужності.

[ + – ] Китайський JAC JS4 випускають у бензиновій та електричній версіях Фото: JAC

Новий "Москвич" нічим не відрізняється від китайської моделі — хіба що логотипи JAC на кузові відсутні. Очевидно, кросовер привезли з Китаю до РФ для випробувань. Саме КАМАЗ бере участь у відродженні "Москвича".

Відомо, що спочатку планують налагодити випуск бензинової моделі JAC JS4. До кінця 2022 року заплановано зібрати лише 600 авто з китайських машинокомплектів.

Важливо

Понад 400 сил і 4 с до сотні: перші фото нового спортивного кросовера Smart

Збільшити обсяги виробництва та додати електричну версію обіцяють у 2023 році. Крім того, нещодавно показали зображення інших моделей "Москвич" — усі вони є китайськими JAC.

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї розробили розкішний представницький мінівен з дизайном на кшталт Rolls-Royce.