Новий "Москвич" уперше потрапив на фото: він виявився "китайцем"
Новий кросовер "Москвич" нічим не відрізняється від китайського JAC JS4. Зараз авто проходить випробування, і до кінця року планують випустити лише 600 машин.
На заводі КАМАЗ у Набережних Човнах сфотографували перший екземпляр відродженого "Москвича". Сенсації не відбулося — ним виявився китайський кросовер JAC JS4. Знімок автомобіля з'явився в пабліку RCI News.
JAC JS4 — оновлена версія кросовера S4, який давно продається на українському ринку. Автомобіль можна впізнати за зміненою передньою частиною з тоненькими діодними фарами на всю ширину кузова. Його пропонують з 1,5-літровою 150-сильною турбочетвіркою та електромотором такої ж потужності.
Новий "Москвич" нічим не відрізняється від китайської моделі — хіба що логотипи JAC на кузові відсутні. Очевидно, кросовер привезли з Китаю до РФ для випробувань. Саме КАМАЗ бере участь у відродженні "Москвича".
Відомо, що спочатку планують налагодити випуск бензинової моделі JAC JS4. До кінця 2022 року заплановано зібрати лише 600 авто з китайських машинокомплектів.Важливо
Збільшити обсяги виробництва та додати електричну версію обіцяють у 2023 році. Крім того, нещодавно показали зображення інших моделей "Москвич" — усі вони є китайськими JAC.
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