Новый "Москвич" впервые попал на фото: он оказался "китайцем"

Новый кроссовер "Москвич" ничем не отличается от китайского JAC JS4. Сейчас авто проходит испытания и до конца года планируют выпустить всего 600 машин.

На заводе КамАЗ в Набережных Челнах сфотографировали первый экземпляр возрожденного "Москвича". Сенсации не произошло – им оказался китайский кроссовер JAC JS4. Снимок авто появился в паблике RCI News.

JAC JS4 – обновленная версия кроссовера S4, который уже давно продается на украинском рынке. Авто узнается по измененной передней части с тоненькими диодными фарами на всю ширину кузова. Его предлагают с 1,5-литровой 150-сильной турбочетверкой и электромотором такой же мощности.

[ + – ] Китайский JAC JS4 выпускают в бензиновой и электрической версиях Фото: JAC

Новый "Москвич" ничем не отличается от китайской модели – разве что логотипы JAC на кузове отсутствуют. Очевидно кроссовер привезли из Китая в РФ для испытаний. Именно КамАЗ принимает участие в возрождении "Москвича".

Известно, что поначалу планируют наладить выпуск бензиновой модификации JAC JS4. До конца 2022 года запланировано собрать только 600 авто из китайских машинокомплектов.

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Увеличить объемы производства и добавить электрическую версию обещают в 2023 году. Кроме того, недавно показали изображения других моделей "Москвич" — все они являются китайскими JAC.

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