Китайцы презентовали роскошный минивэн с дизайном как у Rolls-Royce (фото)

Минивэн Hongqi HQ9 разработан бывшим дизайнером Rolls-Royce. У него роскошная отделка салона и сиденья с электроприводом, вентиляцией и массажем.

Китайский концерн FAW презентовал новый Hongqi HQ9. Большой роскошный минивэн поступит в продажу до конца месяца по цене от 400 000 юаней ($60 000). Об этом сообщает сайт Autohome.

[ + – ] Минивэн достигает 5,2 м в длину Фото: autohome.com.cn

Дизайн FAW Hongqi HQ9 разрабатывал экс-стилист Rolls-Royce Жиль Тейлор. Он наделил минивэн чертами британской марки – у авто огромная хромированная решетка радиатора и продолговатые светодиодные фары. Hongqi HQ9 получился довольно крупным.

Размеры Hongqi HQ9 2023:

Длина – 5200 мм

Ширина – 2005 мм

Высота – 1935 мм

Колесная база – 3200 мм

[ + – ] В отделке салона использованы кожа и дерево Фото: autohome.com.cn

Салон Hongqi HQ9 отделан кожей и деревом. Предложены варианты на шесть и семь мест, причем в топовом варианте кресла первого и второго рядов получили электропривод, вентиляцию и функцию массажа.

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Комплектация роскошного минивэна включает виртуальную панель приборов, камеры кругового обзора, электропривод сдвижных дверей, парковочный автопилот, адаптивный круз-контроль и систему мониторинга "слепых" зон.

[ + – ] В топовой версии кресла второго ряда получили электропривод и массаж Фото: autohome.com.cn

Поначалу новый Hongqi HQ9 будут оснащать 2,0-литровым 252-сильным бензиновым турбомотором и 8-ступенчатой автоматической КПП. Китайский минивэн разгоняется до 200 км/ч. Позже появится гибридная модификация.

Новый Hongqi HQ9 вполне может появиться и в других странах. Роскошный бренд активно продвигают и некоторые его модели даже представили в Европе.

Ранее Фокус сообщал, что Hongqi готовят первый китайский суперкар. Он сможет развивать 400 км/ч, а его выпуск нладят в Италии.