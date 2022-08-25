Падение продолжается: автопроизводство в РФ обвалилось в пять раз

Объемы производства автомобилей в РФ продолжают снижаться. На данный момент легковые машины выпускают только три российских автозавода.

За июль российские автопредприятия выпустили 19 тысяч легковых авто. Это почти в пять раз (на 80,6%) меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Такую статистику приводит агентство "Автостат".

Отмечается, что в прошлом месяце производство авто в РФ несколько выросло по сравнению с июнем – преимущественно за счет выпуска упрощенных версий Lada Niva и Granta без ABS и подушек безопасности.

На данный момент легковые авто собирают лишь три российских предприятия – АвтоВАЗ в Тольятти, УАЗ в Ульяновске и китайский Haval в Туле. Остальные заводы продолжают простаивать из-за санкций и нехватки комплектующих для сборки.

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В сегменте грузовых авто падение несколько меньшее – в июле выпущено 10,1 тыс. машин, что на 35,9% меньше, чем в июле 2021 года. Отмечается, что ГАЗ и "Урал" в прошлом месяце останавливали производство.

Всего за семь месяцев производство легковых авто в России обвалилось на 64,2% — до 300 тыс. единиц. Грузовиков выпустили 80,5 тыс. штук – на 20,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Обвал в автопроме отмечается с марта и стал следствием полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее Фокус рассказывал, что АвтоВАЗ не сможет наладить выпуск Lada Vesta в нынешнем году — предприятие официально это признало.

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