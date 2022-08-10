"АвтоВАЗ" не сможет выпускать Lada Vesta в 2022 году: названы причины

Lada Vesta не будут выпускать еще минимум полгода. Производство модели планируют перенести из Ижевска на головное предприятие в Тольятти.

Производство Lada Vesta будет возобновлено не раньше весны 2023 года. Слухи об этом циркулировали давно, а теперь их официально подтвердила пресс-служба компании агентству ТАСС.

На данный момент выпуск Lada Vesta невозможен из-за нехватки иностранных комплектующих. Кроме того, производство флагманской модели ВАЗ решили перенести из Ижевска на головное предприятие в Тольятти (ее будут выпускать вместо снятой с производства Lada XRay). По этой причине в Ижевске могут сократить до 90% персонала.

[ + – ] Производство Lada Vesta перенесут из Ижевска в Тольятти Фото: Interfax

Для переноса сборочного оборудование требуется время — в "АвтоВАЗе" обещают переоснастить завод в Тольятти для выпуска Lada Vesta к марту. В 2023 году обещают выпустить около 400 тыс. Lada всех моделей, хотя эта цифра вызывает сомнения, ведь план на нынешний год — чуть больше 200 тыс. авто.

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В Тольятти будут собирать обновленную Lada Vesta NG с измененным дизайном, улучшенным салоном и расширенной комплектацией. В начале 2022 года собрали около 800 таких авто и только сейчас их начали распределять по дилерам — по 2-3 машины на автосалон. Модель серьезно подорожала: цена Лада Веста 2022 порой достигает $30 000.

Ранее Фокус сообщал, что новые Lada Largus выпущены с опасным дефектом и "АвтоВАЗ" не хочет менять неисправную деталь.