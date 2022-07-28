Обвал продолжается: автопроизводство в РФ уменьшилось в 9 раз

В июне российские автозаводы произвели на 89% меньше машин, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство предприятий отрасли в РФ по-прежнему простаивают.

Кризис в российском автопроме продолжается. За июнь предприятия отрасли выпустили только 13 420 легковых автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

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Для сравнения: в июне 2021 года автозаводы в РФ собрали 123 тыс. машин – больше на 89% или в 9,2 раза. Следует отметить, что по сравнению с маем автопроизводство выросло, ведь начался выпуск так называемых "упрощенных" ВАЗ и УАЗ без ABS и подушек безопасности.

Всего за первое полугодие в России собрали 281 тыс. авто – это на 61,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (736 тыс. шт.). Производство грузовиков упало на 17,7% (до 70,4 тыс. единиц), а автобусов – на 38,5% (до 5,3 тыс. шт.).

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Большинство предприятий отрасли, как и прежде, простаивают. Крупные автомобильные концерны поддерживают санкции против России и не возобновляют их работу.

Мало того, автозаводы в РФ продолжают останавливаться. Так, с 25 июля и минимум до 8 августа не будет работать ГАЗ – большинство персонала отправили в корпоративный отпуск. А часть производственных мощностей ГАЗ уже выставили на продажу – именно там ранее собирали Volkswagen.

Ранее Фокус сообщал, что продажи авто в России за июнь снизились в 4,5 раза. Эксперты прогнозируют дальнейшее падение, ведь запасы иномарок на складах уже закончились.