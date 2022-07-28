Обвал триває: автовиробництво у РФ зменшилося в 9 разів

У червні російські автозаводи виготовили на 89% менше машин, ніж за аналогічний період минулого року. Більшість підприємств галузі у РФ, як і раніше, простоюють.

Криза у російському автопромі триває. За червень підприємства галузі випустили лише 13 420 легкових автомобілів. Про це свідчать дані Росстату.

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Для порівняння: у червні 2021 року автозаводи в РФ зібрали 123 тис. машин — більше на 89% або у 9,2 раза. Слід зазначити, що проти травня автовиробництво зросло, адже розпочався випуск так званих "спрощених" ВАЗ та УАЗ без ABS та подушок безпеки.

Усього за перше півріччя у Росії зібрали 281 тис. авто — це на 61,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року (736 тис. шт.). Виробництво вантажівок упало на 17,7% (до 70,4 тис. одиниць), а автобусів — на 38,5% (до 5,3 тис. шт.).

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Більшість підприємств галузі, як і раніше, простоюють. Великі автомобільні концерни підтримують санкції проти Росії та не відновлюють їхню роботу.

Крім того, автозаводи у РФ продовжують зупинятися. Так, з 25 липня і мінімум до 8 серпня не працюватиме ГАЗ — більшість персоналу відправили в корпоративні відпустки. А частину виробничих потужностей ГАЗ вже виставили на продаж — саме там збирали Volkswagen.

Раніше Фокус повідомляв, що продажі авто в Росії за червень знизилися в 4,5 раза. Експерти прогнозують подальше падіння, адже запаси іномарок на складах уже скінчилися.