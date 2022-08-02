В РФ стартовали продажи новой Lada Vesta: машина продается по цене Toyota RAV4

Обновленные седаны и универсалы Lada Vesta выпущены еще в феврале, но в продажу поступили только сейчас. Производство модели до сих пор не возобновлено.

На российском рынке стартовали продажи Lada Vesta 2022. В автосалоны попали 800 обновленных седанов и универсалов. Об этом сообщает издание Авторевю.

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Эти автомобили были собраны еще в феврале и полгода стояли на складах, так как обновленную модель долгое время не выводили на рынок. Их развезут по 300 автосалонах в РФ – по 2-3 машины на каждый.

[ + – ] Цена универсала Lada Vesta доходит до 32 300 долларов Фото: АВТОВАЗ

Производство Lada Vesta до сих пор не возобновлено из-за нехватки импортных комплектующих. Сборочное предприятие в Ижевске, простаивает, а его персонал недавно жаловался Путину на руководство.

Новая Lada Vesta NG внешне отличается дизайном решетки радиатора, фар, фонарей и бампера. В салоне заменены приборы и часть переключателей, а также установлен новый дисплей.

[ + – ] Автомобили собраны зимой и полгода стояли на складе Фото: АВТОВАЗ

Двигатели Lada Vesta остались прежними. Бензиновые четверки ВАЗ объемом 1,6 л (106 л. с.) и 1,8 л (122 л. с.) комплектуются 5-ступенчатой механической КПП, а 1,6-литровый 113-сильный мотор Renault – вариатором.

В продажу поступили только версии Lada Vesta Comfort с диодными фарами, бесключевым доступом, кондиционером, подогревом сидений, диодными фарами, ABS, ESP и двумя подушками безопасности.

[ + – ] В салоне заменены приборы и установлен новый дисплей

Рекомендованная цена Лада Веста 2022 составляет 1,63 млн. рублей ($27 000) за седан и 1,81 млн. рублей ($30 200) за универсал. Для сравнения: в 2015 году цены на модель были в три раза ниже –стартовали с $7900.

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Впрочем, на практике стоимость оказалась еще выше из-за дилерских накруток. Так, в Уфе универсал обошелся владельцу в 1,95 млн. рублей ($32 300). В Украине за меньшие деньги можно купить Toyota RAV4 или Mazda CX-5.

Напомним, что цены растут на модели всех марок. Новые автомобили в РФ уже стали одними из самых дорогих в мире, а из-за их дефицита уже массово закрываются автосалоны.

Также Фокус сообщал, что автопроизводство в РФ обвалилось в 9 раз. Большинство автомобильных заводов по-прежнему стоят.