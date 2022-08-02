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У РФ стартували продажі нової Lada Vesta: машину продають за ціною Toyota RAV4

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Фото: АВТОВАЗ | У продаж надійде лише 800 Lada Vesta 2022

Оновлені седани й універсали Lada Vesta випущені ще в лютому, але в продаж надійшли лише зараз. Виробництво моделі досі не відновили.

На російському ринку стартували продажі Lada Vesta 2022. В автосалони потрапили 800 оновлених седанів і універсалів. Про це повідомляє видання "Авторевю".

Ці автомобілі були зібрані ще в лютому та пів року стояли на складах, оскільки оновлену модель довгий час не виводили на ринок. Їх розвезуть по 300 автосалонах у РФ — по 2-3 машини на кожен.

Lada Vesta 2022, Lada Vesta, нова Лада Веста, Лада Веста, Lada Vesta NG, ціна Лада Веста 2022
Ціна універсала Lada Vesta сягає 32 300 доларів
Фото: АВТОВАЗ

Виробництво Lada Vesta досі не відновили через брак імпортних комплектуючих. Складальне підприємство в Іжевську простоює, а його персонал нещодавно скаржився Путіну на керівництво.

Нова Lada Vesta NG зовні відрізняється дизайном решітки радіатора, фар, ліхтарів і бампера. У салоні замінено прилади та частину перемикачів, а також встановлено новий дисплей.

Lada Vesta 2022, Lada Vesta, нова Лада Веста, Лада Веста, Lada Vesta NG, ціна Лада Веста 2022
Автомобілі зібрані взимку та пів року стояли на складі
Фото: АВТОВАЗ

Двигуни Lada Vesta залишилися незмінними. Бензинові четвірки ВАЗ об'ємом 1,6 л (106 к. с.) і 1,8 л (122 к. с.) комплектуються 5-ступінчастою механічною КПП, а 1,6-літровий 113-сильний мотор Renault — варіатором.

У продаж надійшли лише версії Lada Vesta Comfort із діодними фарами, безключовим доступом, кондиціонером, підігрівом сидінь, діодними фарами, ABS, ESP і двома подушками безпеки.

Lada Vesta 2022, Lada Vesta, нова Лада Веста, Лада Веста, Lada Vesta NG, ціна Лада Веста 2022
У салоні замінено прилади та встановлено новий дисплей

Рекомендована ціна "Лада Веста" 2022 року становить 1,63 млн рублів ($27 000) за седан і 1,81 млн рублів ($30 200) за універсал. Для порівняння: у 2015 році ціни на модель були втричі нижчі — стартували із $7900.

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Утім, на практиці вартість виявилася ще вищою через дилерські накрутки. Так, в Уфі універсал коштував власнику 1,95 млн рублів ($32 300). В Україні за менші гроші можна купити Toyota RAV4 чи Mazda CX-5.

Нагадаємо, що ціни зростають на моделі всіх марок. Нові автомобілі в РФ уже стали одними з найдорожчих у світі, а через їхній дефіцит уже масово закриваються автосалони.

Також Фокус повідомляв, що автовиробництво в РФ обвалилося в 9 разів. Більшість автомобільних заводів, як і раніше, стоять.