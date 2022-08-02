У РФ стартували продажі нової Lada Vesta: машину продають за ціною Toyota RAV4

Оновлені седани й універсали Lada Vesta випущені ще в лютому, але в продаж надійшли лише зараз. Виробництво моделі досі не відновили.

На російському ринку стартували продажі Lada Vesta 2022. В автосалони потрапили 800 оновлених седанів і універсалів. Про це повідомляє видання "Авторевю".

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Ці автомобілі були зібрані ще в лютому та пів року стояли на складах, оскільки оновлену модель довгий час не виводили на ринок. Їх розвезуть по 300 автосалонах у РФ — по 2-3 машини на кожен.

[ + – ] Ціна універсала Lada Vesta сягає 32 300 доларів Фото: АВТОВАЗ

Виробництво Lada Vesta досі не відновили через брак імпортних комплектуючих. Складальне підприємство в Іжевську простоює, а його персонал нещодавно скаржився Путіну на керівництво.

Нова Lada Vesta NG зовні відрізняється дизайном решітки радіатора, фар, ліхтарів і бампера. У салоні замінено прилади та частину перемикачів, а також встановлено новий дисплей.

[ + – ] Автомобілі зібрані взимку та пів року стояли на складі Фото: АВТОВАЗ

Двигуни Lada Vesta залишилися незмінними. Бензинові четвірки ВАЗ об'ємом 1,6 л (106 к. с.) і 1,8 л (122 к. с.) комплектуються 5-ступінчастою механічною КПП, а 1,6-літровий 113-сильний мотор Renault — варіатором.

У продаж надійшли лише версії Lada Vesta Comfort із діодними фарами, безключовим доступом, кондиціонером, підігрівом сидінь, діодними фарами, ABS, ESP і двома подушками безпеки.

[ + – ] У салоні замінено прилади та встановлено новий дисплей

Рекомендована ціна "Лада Веста" 2022 року становить 1,63 млн рублів ($27 000) за седан і 1,81 млн рублів ($30 200) за універсал. Для порівняння: у 2015 році ціни на модель були втричі нижчі — стартували із $7900.

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Утім, на практиці вартість виявилася ще вищою через дилерські накрутки. Так, в Уфі універсал коштував власнику 1,95 млн рублів ($32 300). В Україні за менші гроші можна купити Toyota RAV4 чи Mazda CX-5.

Нагадаємо, що ціни зростають на моделі всіх марок. Нові автомобілі в РФ уже стали одними з найдорожчих у світі, а через їхній дефіцит уже масово закриваються автосалони.

Також Фокус повідомляв, що автовиробництво в РФ обвалилося в 9 разів. Більшість автомобільних заводів, як і раніше, стоять.