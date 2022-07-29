Фарбують стіни і чекають на звільнення: робітники "АвтоВАЗу" поскаржилися Путіну на керівництво

Завод "АвтоВАЗ" в Іжевську не випускає Lada Vesta вже 5 місяців, а його робітники фарбують стіни та збирають сміття. Керівництво компанії вирішило перенести виробництво в Тольятті, що призведе до скорочення 70% персоналу.

Працівники заводу "АвтоВАЗ" в Іжевську написали відкритий лист Володимиру Путіну. У ньому вони висловили невдоволення діями керівництва компанії, що призвели до простою підприємства. Текст листа опублікували на сторінці первинної профспілкової організації "ІжАвто" у VK.

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Колектив підприємства в Іжевську скаржиться, що воно не працює вже 5 місяців, а його співробітники фарбують стіни, стрижуть траву та збирають сміття. Найближчим часом завод запустять, але зберуть лише 240 Lada Vesta з комплектувальних, що залишилися на складі.

[ + – ] Виробництво Lada Vesta збираються перенести до Тольятті, але відновити його вдасться лише у 2023 році Фото: ria.ru

Потім конвеєр знову зупинять та перенесуть виробництво Vesta на основне підприємство у Тольятті. В Іжевську хочуть збирати електромобіль Lada Largus, який ще тільки в проєкті.

Саме проти цих планів нового керівництва "АвтоВАЗу" й протестує персонал заводу в Іжевську. Робітники розуміють, що про випуск Largus найближчими роками можна забути і незабаром розпочнеться скорочення штату.

"Виходить, що вище керівництво "АвтоВАЗу" йде на свідомий обман. Вони збираються забрати нашу "Весту", вивезти обладнання, а нам залишити обіцянку виробляти електричний "Ларгус", який сьогодні існує лише на папері. Для того, щоб цей запуск відбувся, необхідно 2-3 роки напруженої роботи. Плюс, виходячи зі статистики продажів електрокарів, ринок не зможе переварити понад тисячі таких машин. А це означає, що колектив Іжевського автозаводу, який сьогодні нараховує приблизно 3 000 осіб, треба буде скоротити на 70%", — йдеться у відкритому листі.

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Також повідомляється, що частка іноземних комплектувальних у Lada Vesta сягає 60%, а тому її повномасштабне виробництво вдасться відновити не раніше за середину 2023 року. Мало того модель значно подорожчає: 240 нових Vesta, зібраних в Іжевську продадуть за ціною 1,5-1,8 млн рублів ($23 650 — 28 400).

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