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Красят стены и ждут увольнения: рабочие "АвтоВАЗа" пожаловались Путину на руководство

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Фото: АВТОВАЗ | Lada Vesta не выпускают уже пять месяцев

Завод "АвтоВАЗ" в Ижевске не выпускает Lada Vesta уже 5 месяцев, а его рабочие красят стены и собирают мусор. Руководство компании приняло решение перенести производство в Тольятти, что приведет к сокращению 70% персонала.

Работники завода "АвтоВАЗ" в Ижевске написали открытое письмо Владимиру Путину. В нем они выразили недовольство действиями руководства компании, которые привели к простою предприятия. Текст письма опубликовали на странице первичной профсоюзной организации "ИжАвто" в VK.

Коллектив предприятия в Ижевске жалуется, что оно не работает уже 5 месяцев, а его они красят стены, стригут траву и собирают мусор. В ближайшее время завод запустят, но соберут только 240 Lada Vesta из оставшихся на складе комплектующих.

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Производство Lada Vesta собираются перенести в Тольятти, но возобновить его получится только в 2023 году
Фото: ria.ru

Затем конвейер снова остановят и перенесут производство Vesta на основное предприятие в Тольятти. В Ижевске же хотят собирать электромобиль Lada Largus, который еще только в проекте.

Именно против этих планов нового руководства "АвтоВАЗа" и протестует персонал завода в Ижевске. Рабочие понимают, что о выпуске Largus в ближайшие годы можно забыть и вскоре начнется сокращение штата.

"Получается, что высшее руководство "АвтоВАЗа" идет на сознательный обман. Они собираются забрать нашу "Весту", вывезти оборудование, а нам оставить обещание производить электрический "Ларгус", который сегодня существует только на бумаге. Для того, чтобы этот запуск состоялся, необходимо 2-3 года напряженной работы. Плюс, исходя из статистики продаж электрокаров, рынок не сможет переварить более тысячи таких машин. А это значит, что коллектив Ижевского автозавода, который сегодня насчитывает около 3000 человек, нужно будет сократить на 70%", — говорится в открытом письме.

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Также сообщается, что доля иностранных комплектующих в Lada Vesta достигает 60%, а поэтому ее полномасштабное производство получится восстановить не раньше середины 2023 года. Мало того модель существенно подорожает: 240 новых Vesta, собранных в Ижевске продадут по цене 1,5-1,8 млн. рублей ($23 650 – 28 400).

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