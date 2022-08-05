Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Импортозамещение не сработало: новые Lada Largus выпустили с опасным дефектом

лада ларгус 2022, лада ларгус, новая лада ларгус, Lada Largus, Lada Largus 2022, новая Lada Largus
Фото: АВТОВАЗ | Китайская ABS Trinova отказывается работать на Lada Largus

Новые Lada Largus оснастили китайской ABS, которая отказывается работать при резком торможении. При этом "АвтоВАЗ" не собирается менять дефектные запчасти.

Возобновление производства Lada Largus оказалось сопряжено с проблемами. Во-первых, запчастей на заводе в Тольятти хватает на выпуск лишь 1800 машин. Во-вторых, у новых авто обнаружен серьезный дефект тормозной системы. Об этом сообщает сайт Auto.ru.

Если точнее, то у Lada Largus 2022 некорректно работает ABS. Ранее компоненты антиблокировочной системы тормозов для "АвтоВАЗа" поставляла немецкая компания Bosch, но после введения санкций она отказалась от сотрудничества.

лада ларгус 2022, лада ларгус, новая лада ларгус, Lada Largus, Lada Largus 2022, новая Lada Largus
"АвтоВАЗ" не планирует отказываться от ABS Trinova
Фото: АВТОВАЗ

Как известно, Lada Granta и Niva сейчас выпускают без ABS, а вот для Largus модули антиблокировочной системы решили закупить у китайской компании Trinova. Однако выяснилось, что автомобилю она не подошла.

Неправильная и даже опасная работа ABS была отмечена уже на партии выпущенных Lada Largus во время заводской обкатки. При резком торможении система попросту не срабатывает — это очень опасно, ведь машина может потерять управление и пойти юзом.

Важно
Какие легковые автомобили выпускают в Украине во время войны
Какие легковые автомобили выпускают в Украине во время войны

На "АвтоВАЗе" пообещали проверить все всю партию Lada Largus, однако блоки ABS Trinova менять не будут (альтернативы им сейчас нет), а лишь перенастроят. После этого машины все-таки отправят дилерам.

К слову, новая Lada Largus существенно подорожала и стоит от $22 250. Еще дороже стала Lada Vesta 2022 — ее цена превысила 30 000 долларов.

Также Фокус сообщал, что один из ключевых заводов "АвтоВАЗа" полностью сворачивает выпуск машин и сократит 90% персонала.