Импортозамещение не сработало: новые Lada Largus выпустили с опасным дефектом
Новые Lada Largus оснастили китайской ABS, которая отказывается работать при резком торможении. При этом "АвтоВАЗ" не собирается менять дефектные запчасти.
Возобновление производства Lada Largus оказалось сопряжено с проблемами. Во-первых, запчастей на заводе в Тольятти хватает на выпуск лишь 1800 машин. Во-вторых, у новых авто обнаружен серьезный дефект тормозной системы. Об этом сообщает сайт Auto.ru.
Если точнее, то у Lada Largus 2022 некорректно работает ABS. Ранее компоненты антиблокировочной системы тормозов для "АвтоВАЗа" поставляла немецкая компания Bosch, но после введения санкций она отказалась от сотрудничества.
Как известно, Lada Granta и Niva сейчас выпускают без ABS, а вот для Largus модули антиблокировочной системы решили закупить у китайской компании Trinova. Однако выяснилось, что автомобилю она не подошла.
Неправильная и даже опасная работа ABS была отмечена уже на партии выпущенных Lada Largus во время заводской обкатки. При резком торможении система попросту не срабатывает — это очень опасно, ведь машина может потерять управление и пойти юзом.Важно
На "АвтоВАЗе" пообещали проверить все всю партию Lada Largus, однако блоки ABS Trinova менять не будут (альтернативы им сейчас нет), а лишь перенастроят. После этого машины все-таки отправят дилерам.
К слову, новая Lada Largus существенно подорожала и стоит от $22 250. Еще дороже стала Lada Vesta 2022 — ее цена превысила 30 000 долларов.
Также Фокус сообщал, что один из ключевых заводов "АвтоВАЗа" полностью сворачивает выпуск машин и сократит 90% персонала.