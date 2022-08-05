Какие легковые автомобили выпускают в Украине во время войны

Во время войны в Украине легковые автомобили выпускают только на заводе "Еврокар" в Закарпатье. Предприятие понемногу наращивает объемы производства и практически достигло прошлогоднего уровня.

Несмотря на войну, в Украине восстанавливается автопроизводство. За июль в Украине выпущено 192 новых легковых автомобиля, причем, все они собраны на одном предприятии – закарпатском "Еврокаре". Об этом сообщает ассоациация "Укравтопром".

Завод "Еврокар" возобновил работу в начале июня и до конца месяца выпустил 80 авто. То есть, в июле объемы автопроизводства выросли в 2,4 раза и они не особо ниже, чем год назад. Для сравнения: в июле 2021 года предприятие выпустило 216 автомобилей – всего на 11% больше, чем во время войны.

На данный момент "Еврокар" собирает только модели марки Skoda. В частности, там производят кроссоверы Skoda Kodiaq и Karoq.

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В последние годы легковые машины также выпускал ЗАЗ, однако после начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля предприятие прекратило их производство. Напомним, некоторое время на заводе в Запорожье собирали автомобили Lada и Renault из российских машинокомплектов.

Ранее Фокус сообщал, что за июль продажи новых автомобилей в Украине увеличились сразу на 26%. В стане лидеров рынка произошли перестановки.

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