ЗАЗ резко нарастил производство автомобилей в 2021 году

Производство легковых автомобилей в Запорожье выросло сразу на 373,8%, а автобусов выпустили почти вдвое больше, чем годом ранее.

За 2021 год Запорожский автозавод существенно увеличил объемы производства. Предприятие выпустило 3995 автотранспортных средств, то есть в 4,5 раза больше, чем в 2020 году. Об этом пишет сайт Auto.today.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Самый большой рост отмечен в сегменте легковых авто – их на ЗАЗе собрали 3866 единиц, то есть на 373,8% больше, чем годом ранее (816 шт.). Автобусов ЗАЗ выпустили 129, что почти вдвое больше, чем в 2020 году (69). Таким образом, завод вернул себе лидерство в автопроме Украины.

[ + – ] ЗАЗ вернул лидерство в украинском автопроме Фото: ЗАЗ

Вместе с тем, в январе отмечен некоторый спад в производстве – собрали на 12% меньше автотранспортных средств, чем в ноябре.

Напомним, Запорожский автозавод в прошлом году собирал кроссоверы Renault Arkana, Kia Rio и Rio X, а также автомобили Lada (Granta, Largus, Vesta и XRay). Впрочем, не исключено, что в 2022 году выпуск Lada в Запорожье прекратится, ведь АвтоВАЗ сейчас не поставляет машинокомплекты для их сборки.

Важно

Легенда уходит: с производства снимают семейный внедорожник Нива

Всего же за 2021 год украинские предприятия собрали 7342 легковых автомобиля – на 75% больше, чем годом ранее. Кроме ЗАЗ, легковые модели собирает только закарпатское предприятие "Еврокар", оно в прошлом году выпустило 3476 авто марки Skoda.

Также Фокус ранее сообщал, что резко вырос спрос на электромобили в Украине – их продажи в 2021 году побили новый рекорд.