ЗАЗ різко наростив виробництво автомобілів у 2021 році

Виробництво легкових автомобілів у Запоріжжі зросло одразу на 373,8%, а автобусів випустили майже вдвічі більше, ніж роком раніше.

За 2021 рік Запорізький автозавод суттєво збільшив обсяги виробництва. Підприємство випустило 3995 автотранспортних засобів, тобто у 4,5 рази більше, ніж у 2020 році. Про це пише сайт Auto.today.

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Найбільше зростання зафіксовано в сегменті легкових авто – їх на ЗАЗі зібрали 3866 одиниць, тобто на 373,8% більше, ніж роком раніше (816 шт.). Автобусів ЗАЗ випустили 129, що майже вдвічі більше, ніж у 2020 році (69). Таким чином завод повернув собі лідерство в автопромі України.

[ + – ] ЗАЗ повернув лідерство в українському автопромі Фото: ЗАЗ

Водночас у січні зафіксований спад у виробництві – зібрали на 12% менше автотранспортних засобів, ніж у листопаді.

Нагадаємо, Запорізький автозавод минулого року збирав кросовери Renault Arkana, Kia Rio та Rio X, а також автомобілі Lada (Granta, Largus, Vesta та XRay). Втім, не виключено, що у 2022 році випуск Lada в Запоріжжі припиниться, адже "АвтоВАЗ" наразі не постачає машинокомплекти для їх складання.

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Усього ж за 2021 рік українські підприємства зібрали 7342 легкові автомобілі – на 75% більше, ніж роком раніше. Окрім ЗАЗ, легкові моделі збирає лише закарпатське підприємство "Єврокар", воно минулого року випустило 3476 автомобілів марки Skoda.

Також Фокус раніше повідомляв, що різко виріс попит на електромобілі в Україні – їх продажі у 2021 році побили новий рекорд.