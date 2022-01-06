Автовиробництво в Україні за 2021 рік продемонструвало стрімке зростання

Зростання забезпечили виробники легкових автомобілів – їх випустили на 75% більше, ніж у 2020 році.

За 2021 рік в Україні випустили 8153 одиниці автотранспортних засобів. Це не так і багато, але одразу на 65% більше, ніж 2020 року, повідомляє асоціація "Укравтопром".

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Усього за минулий рік автомобільні підприємства України випустили:

Легкових автомобілів – 7342 шт. (Зріст +75%)

Комерційні автомобілі – 43 шт. (-16%)

Автобусів – 768 шт. (+10%).

[ + – ] Найбільше продукції випустили АвтоЗАЗ та "Єврокар" Фото: ЗАЗ

За грудень 2021 року в Україні зібрано 620 одиниць автотранспортних засобів. Це на 17% більше, ніж у листопаді та на 19% перевищує показник грудня 2020 року. Зокрема, випустив:

Легкові автомобілі – 550 шт. (+23%)

Комерційні автомобілі – 6 шт. (-40%)

Автобуси – 64 прим. (-9%).

Важливо

Найпопулярніші марки та моделі авто в Україні за 2021 рік

Зростання автопрому у 2021 році забезпечили виключно виробники легкових авто — найбільше транспортних засобів випустили АвтоЗАЗ та "Єврокар". Слід зазначити, що статистика з комерційних автомобілів не враховує дані лідера сегменту АвтоКрАЗ – підприємство з 2016 року засекретило показники виробництва.

Раніше Фокус розповідав про моделі, які випускатимуть на ЗАЗі у 2022 році. Серед них – легкові авто кількох марок і автобуси на агрегатах Mercedes-Benz.