Автопроизводство в Украине за 2021 год продемонстрировало стремительный рост

Рост обеспечили производители легковых автомобилей - их выпустили на 75% больше, чем в 2020 году.

За 2021 год в Украине выпустили 8153 единиц автотранспортных средств. Это не так и много, но сразу на 65% больше, чем в 2020 году, сообщает ассоциация "Укравтопром".

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Всего за прошлый год автомобильные предприятия Украины выпустили:

Легковых автомобилей – 7342 шт. (рост +75%)

Коммерческих автомобилей – 43 шт. (-16%)

Автобусов – 768 шт. (+10%).

[ + – ] Больше всего продукции выпустили АвтоЗАЗ и "Еврокар" Фото: ЗАЗ

За декабрь 2021 года в Украине собрали 620 единиц автотранспортных средств. Это на 17% больше, чем в ноябре и на 19% превышает показатель декабря 2020 года. В частности, выпустили:

Легковых автомобилей – 550 шт. (+23%)

Коммерческих автомобилей – 6 шт. (-40%)

Автобусов – 64 шт. (-9%).

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Самые популярные марки и модели авто в Украине за 2021 год

Рост автопрома в 2021 году обеспечили исключительно производители легковых авто — больше всего транспортных средств выпустили АвтоЗАЗ и "Еврокар". Следует отметить, что статистика по коммерческим авто не учитывает данные лидера сегмента АвтоКрАЗ – предприятие с 2016 года засекретило показатели производства.

Ранее Фокус рассказывал о моделях, которые будут выпускать на ЗАЗе в 2022 году. Среди них — легковые авто нескольких марок и автобусы на агрегатах Mercedes-Benz.