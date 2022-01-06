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Автопроизводство в Украине за 2021 год продемонстрировало стремительный рост

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Автопроизводство в Украине, производство авто, автопром Украины
Фото: autoua.net | В легковом сегменте отмечен рост на 75%

Рост обеспечили производители легковых автомобилей - их выпустили на 75% больше, чем в 2020 году.

За 2021 год в Украине выпустили 8153 единиц автотранспортных средств. Это не так и много, но сразу на 65% больше, чем в 2020 году, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Всего за прошлый год автомобильные предприятия Украины выпустили:

  • Легковых автомобилей – 7342 шт. (рост +75%)
  • Коммерческих автомобилей – 43 шт. (-16%)
  • Автобусов – 768 шт. (+10%).
Автопроизводство в Украине, производство авто, автопром Украины
Больше всего продукции выпустили АвтоЗАЗ и "Еврокар"
Фото: ЗАЗ

За декабрь 2021 года в Украине собрали 620 единиц автотранспортных средств. Это на 17% больше, чем в ноябре и на 19% превышает показатель декабря 2020 года. В частности, выпустили:

  • Легковых автомобилей – 550 шт. (+23%)
  • Коммерческих автомобилей – 6 шт. (-40%)
  • Автобусов – 64 шт. (-9%).
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Самые популярные марки и модели авто в Украине за 2021 год
Самые популярные марки и модели авто в Украине за 2021 год

Рост автопрома в 2021 году обеспечили исключительно производители легковых авто — больше всего транспортных средств выпустили АвтоЗАЗ и "Еврокар". Следует отметить, что статистика по коммерческим авто не учитывает данные лидера сегмента АвтоКрАЗ – предприятие с 2016 года засекретило показатели производства.

Ранее Фокус рассказывал о моделях, которые будут выпускать на ЗАЗе в 2022 году. Среди них — легковые авто нескольких марок и автобусы на агрегатах Mercedes-Benz.