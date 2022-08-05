Які легкові автомобілі випускають в Україні під час війни

Під час війни в Україні легкові автомобілі випускають лише на заводі "Єврокар" на Закарпатті. Підприємство потроху нарощує обсяги виробництва та практично досягло торішнього рівня.

Незважаючи на війну, в Україні відновлюється автовиробництво. За липень в Україні випустили 192 нових легкові автомобілі, причому всі вони зібрані на одному підприємстві — закарпатському "Єврокарі". Про це повідомляє асоаціація "Укравтопром".

Завод "Єврокар" відновив роботу на початку червня й до кінця місяця випустив 80 авто. Тобто в липні обсяги автовиробництва зросли у 2,4 разу, і вони не особливо нижчі, ніж рік тому. Для порівняння: у липні 2021 року підприємство випустило 216 автомобілів — лише на 11% більше, ніж під час війни.

Наразі "Єврокар" збирає лише моделі марки Skoda. Зокрема, там виробляють кросовери Skoda Kodiaq і Karoq.

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В останні роки легкові машини також випускав ЗАЗ, проте після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого підприємство припинило їхнє виробництво. Нагадаємо, деякий час на заводі в Запоріжжі збирали автомобілі Lada та Renault із російських машинокомплектів.

Раніше Фокус повідомляв, що за липень продаж нових автомобілів в Україні збільшився відразу на 26%. У стані лідерів ринку відбулися перестановки.

Також ми писали, що українські волонтери налагодили випуск потужних позашляховиків для ЗСУ.