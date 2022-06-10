Перші 80 авто: завод Skoda відновив роботу на Закарпатті

Автомобільний завод "Єврокар" знову збирає легкові автомобілі Skoda. Підприємство вже отримало 80 машинокомплектів для кросоверів Kodiaq та Karoq.

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Автомобільний завод "Єврокар" у Соломоновому Закарпатської області із сьогоднішнього дня відновив виробництво легкових автомобілів. Про це повідомляється на офіційній сторінці Skoda Ukraine у Facebook.

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Як уточнюється у пресрелізі, в Україну вже прибула перша партія машинокомплектів для 80 кросоверів Kodiaq та Karoq.

Водночас у компанії уточнили, що збільшення обсягів виробництва безпосередньо залежатиме від розвитку війни в Україні.

Також вільні приміщення заводу, як і раніше, використовуватимуться для проживання вимушено переміщених українців, наголошується у пресрелізі.

Автомобільний завод "Єврокар" є офіційним дистриб'ютором Skoda в Україні. Постачання автомобілів відбуваються у форматі SKD (Semi Knocked Down). Це означає, що двигун, коробка передач, задня і передня осі, колеса, а також карданний вал для моделей 4x4 демонтуються з готових автомобілів. Основні комплектувальні з кузовом відправляють на повторне збирання на заводі в Україні.

Нагадаємо, Закарпаття не хоче постачати паливо з Європи до інших регіонів України. За словами голови Закарпатської ОВА Віктора Микити, місцеві компанії хочуть насамперед забезпечити внутрішні потреби області. Наразі транзитом через регіон йде приблизно 30 тисяч тонн палива.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні відновився продаж автомобілів Skoda.