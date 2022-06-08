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Авто Ситуація з бензином в Україні

Спочатку себе: Закарпаття відмовляється постачати паливо з Європи до інших регіонів

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заправка, АЗС, паливо
Фото: obozrevatel.com | Закарпаття планує спершу наситити паливом свої АЗС

За словами голови Закарпатської ОВА Віктора Микити, місцеві компанії хочуть насамперед забезпечити внутрішні потреби області. Наразі транзитом через регіон йде майже 30 тисяч тонн палива.

Закарпатські компанії відмовилися постачати паливо з Європи до інших регіонів України доти, доки не будуть забезпечені внутрішні потреби регіону. Про це сьогодні у себе в соцмережах написав голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита, однак за кілька годин повідомлення було видалено.

"І це навіть попри надрентабельні пропозиції", — уточнив Микита.

За словами регіонального політика, Закарпатська область створила механізми й умови, завдяки яким імпорт нафтопродуктів із країн Євросоюзу відбувається максимально оперативно — "без штучних перешкод і бюрократії".

Микита також додав, що всі постачальники палива працюють в одній команді на загальний паливний ринок регіону на однакових умовах.

"Сьогодні вони займають тут 40%, що більш ніж у десять разів перевищує частку до початку активної фази війни. Це головний показник персональної відповідальності кожного нашого підприємця за безпеку впаливно-енергетичному секторі Закарпаття", — наголосив голова військової адміністрації.

Політик уточнив (це повідомлення також було видалено із соцмереж), що через Закарпатську область транзитом до інших регіонів країни йде майже 30 тис. тонн палива, і для цього забезпечили всі необхідні умови. Водночас для своїх мереж АЗС місцеві компанії завозять 9 тисяч тонн палива.

Пізніше Закарпатська обласна адміністрація дала спростування свого першого повідомлення, написавши, що "тези неправильно зрозуміли".

"Ми не впливаємо на транзит палива. Це питання державного рівня", — сказав Микита. Він також додав, що йшлося про те, що місцеві підприємства не спекулюють на ціні та не продають паливо в інші області. За його словами, Закарпаття не хоче "забирати паливо в інших регіонів", тож намагається саме закрити свої потреби.

Раніше Фокус розповідав, що попит на бензин в Україні впав, але проблеми логістики залишаються. Сьогодні країна споживає лише третину від довоєнного обсягу автомобільного палива. Тобто йдеться про падіння попиту більш ніж на 60%.

Нагадаємо, експерт Геннадій Рябцев повідомив Фокусу, що запуск мережі державних заправок не "зіб'є" ціну на бензин в Україні.