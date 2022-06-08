Спочатку себе: Закарпаття відмовляється постачати паливо з Європи до інших регіонів

За словами голови Закарпатської ОВА Віктора Микити, місцеві компанії хочуть насамперед забезпечити внутрішні потреби області. Наразі транзитом через регіон йде майже 30 тисяч тонн палива.

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Закарпатські компанії відмовилися постачати паливо з Європи до інших регіонів України доти, доки не будуть забезпечені внутрішні потреби регіону. Про це сьогодні у себе в соцмережах написав голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита, однак за кілька годин повідомлення було видалено.

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"І це навіть попри надрентабельні пропозиції", — уточнив Микита.

За словами регіонального політика, Закарпатська область створила механізми й умови, завдяки яким імпорт нафтопродуктів із країн Євросоюзу відбувається максимально оперативно — "без штучних перешкод і бюрократії".

Микита також додав, що всі постачальники палива працюють в одній команді на загальний паливний ринок регіону на однакових умовах.

"Сьогодні вони займають тут 40%, що більш ніж у десять разів перевищує частку до початку активної фази війни. Це головний показник персональної відповідальності кожного нашого підприємця за безпеку впаливно-енергетичному секторі Закарпаття", — наголосив голова військової адміністрації.

Політик уточнив (це повідомлення також було видалено із соцмереж), що через Закарпатську область транзитом до інших регіонів країни йде майже 30 тис. тонн палива, і для цього забезпечили всі необхідні умови. Водночас для своїх мереж АЗС місцеві компанії завозять 9 тисяч тонн палива.

Пізніше Закарпатська обласна адміністрація дала спростування свого першого повідомлення, написавши, що "тези неправильно зрозуміли".

"Ми не впливаємо на транзит палива. Це питання державного рівня", — сказав Микита. Він також додав, що йшлося про те, що місцеві підприємства не спекулюють на ціні та не продають паливо в інші області. За його словами, Закарпаття не хоче "забирати паливо в інших регіонів", тож намагається саме закрити свої потреби.

Раніше Фокус розповідав, що попит на бензин в Україні впав, але проблеми логістики залишаються. Сьогодні країна споживає лише третину від довоєнного обсягу автомобільного палива. Тобто йдеться про падіння попиту більш ніж на 60%.

Нагадаємо, експерт Геннадій Рябцев повідомив Фокусу, що запуск мережі державних заправок не "зіб'є" ціну на бензин в Україні.