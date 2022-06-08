Сначала себе: Закарпатье отказывается поставлять топливо из Европы в другие регионы

По словам главы Закарпатской ОВА Виктора Микиты, местные компании хотят в первую очередь обеспечить внутренние потребности области. Сейчас транзитом через регион идет около 30 тысяч тонн топлива.

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Закарпатские компании отказались поставлять топливо из Европы в другие регионы Украины до тех пор, пока не будут обеспечены внутренние потребности региона. Об этом сегодня у себя в соцсетях написал глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита, однако спустя пару часов сообщение было удалено.

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"И это даже несмотря на сверхрентабельные предложения", — уточнил Микита.

По словам регионального политика, Закарпатская область создала механизмы и условия, благодаря которым импорт нефтепродуктов из стран Евросоюза происходит максимально оперативно — "без искусственных преград и бюрократии".

Микита также добавил, что все поставщики топлива работают в одной команде на общий топливный рынок региона на одинаковых условиях.

"Сегодня они занимают тут 40%, что более чем в десять раз превышает долю до начала активной фазы войны. Это главный показатель персональной ответственности каждого нашего предпринимателя за безопасность в топливно-энергетическом секторе Закарпатья", — подчеркнул глава военной администрации.

Политик уточнил (это сообщение также было удалено из соцсетей), что через Закарпатскую область транзитом в другие регионы страны идет около 30 тыс. тонн топлива, и для этого обеспечили все необходимые условия. При этом для своих сетей АЗС местные компании завозят 9 тыс. тонн топлива.

Позже Закарпатская областная администрация дала опровержение своего изначального сообщения, написав, что "тезисы неправильно поняли".

"Мы не влияем на транзит топлива. Это вопрос государственного уровня", — сказал Микита. Он также добавил, что речь шла о том, что местные предприятия не спекулируют на цене и не продают топливо в другие области. По его словам, Закарпатье не хочет "забирать топливо у других регионов", поэтому пытается само закрыть свои потребности.

Ранее Фокус рассказывал, что спрос на бензин в Украине упал, но проблемы логистики остаются. Сегодня страна потребляет лишь треть от довоенного объема автомобильного топлива. То есть, речь идет о падении спроса более чем на 60%.

Напомним, эксперт Геннадий Рябцев сообщил Фокусу, что запуск сети государственных заправок не "собьет" цену на бензин в Украине.