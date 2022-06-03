Спрос на бензин в Украине упал, но проблемы логистики остаются

Сегодня страна потребляет лишь треть от довоенного объема автомобильного топлива. То есть, речь идет о падении спроса более чем на 60%.

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Довоенные поставки топлива в том объеме, что были, Украина физически не может обеспечить, а рынок сегодня от тотального дефицита спасает только резкое падение спроса на бензин, дизель и автогаз. Такое мнение в комментарии Фокусу высказал заместитель директора НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

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"Сейчас уровень потребления автомобильного топлива в стране — это треть от довоенных объемов, но по месяцу трех основных видов нефтепродуктов – бензина, дизеля и сжиженного газа нужно для удовлетворения спроса около 500 тыс. тонн, а в пиковые месяцы, может быть, и больше", — говорит Геннадий Рябцев.

Напомним, ранее директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн сообщил, что сейчас Румыния, Польша и Словакия не справляются с украинским спросом, а Украина не сможет быстро построить новые схемы поставок иностранного топлива.

Геннадий Рябцев говорит, что с учетом остановленных в Украине нефтеперерабатывающих заводов (Кременчугский и Шебелинский НПЗ), трейдерам приходится ввозить гораздо большие объемы импорта через пункты пропуска, чем прежде, ведь внутри страны продолжают работать лишь мини-НПЗ, но точное количество производимого ими топлива неизвестно.

[ + – ] Правительство отчиталось, что прохождение бензовозов через границу ускорилось Фото: Delo.ua

"И это означает, что через западную границу – через пункты пропуска автомобильные, железнодорожные, и три речных порта на Дунае — Килия, Измаил, Рени — нужно завезти именно это количество топлива. Да, есть переработка, заводы малой производительности, сколько там производится, никто не знает, их нет в статистике официальной, где-то 150 тыс. тонн в месяц, возможно. Летом производить они будут больше. Продолжается добыча нефти и конденсата, и они должны где-то перерабатываться, а Кременчуга нет, Шебелинка остановлена", — отмечает Рябцев.

По его словам, для организации новой логистики поставок топлива в Украину уже много сделано, но проблемные вопросы остаются.

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"Пункты пропуска – правительство разрекламировало деятельность, как они ускорили прохождение бензовозов, в принципе, ускорилось прохождение, но проблемы сохраняются, есть целый ряд бюрократических проволочек, есть проблемы логистики, а вместо того, чтобы распределить поставки по разным пунктам, установить квоты на прохождение, у нас идет создание нескольких пунктов, через которые, как "узкое горлышко", пойдут все поставки. Количество бензовозов выросло, что идут через границу. Но пока по объемам поставок мы не выходим на те, которые бы удовлетворили внутренний спрос", — считает Геннадий Рябцев.

Напомним, ранее Фокус писал, что переход сети АЗС Glusсo в управление государственной группы "Нафтогаз" вряд ли повлияет на цену топлива в сторону снижения.

Как сообщалось, по словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, в мае на киевских АЗС начало появляться все больше горючего.

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