В КГГА рассказали, когда будет урегулирована ситуация с топливом в Киеве

По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, в столице на АЗС начало появляться все больше горючего.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Ситуация с наличием топлива в Киеве будет урегулирована до конца мая. А на сегодняшний день все больше горючего появляется на автомобильных заправках. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник в эфире национального марафона украинских телеканалов.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"На сегодняшний день появляется все больше АЗС, которые отпускают бензин и за наличные. Поэтому я уверен и хочу надеяться, что до конца месяца вопрос с горючим вообще уйдет с повестки дня", — сказал он.

Кроме того, в КГГА заявили, что дефицита топлива среди пассажирского транспорта также не предвидеться. По словам Поворозника, для коммунального транспорта столицы был создан резерв горючего, поэтому "Киевпастранс" не испытывает проблем с этим.

Он также отметил, что в Киеве пока что не планируют повышать цену за проезд в коммунальном общественном транспорте.

"При повышении платы за проезд мы также будем учитывать вопрос платежеспособности людей, которые пользуются общественным транспортом. Пока принято решение не возвращаться к поднятию тарифа. Мы постоянно мониторим эту ситуацию", — сказал он.

Николай Поворозник отметил, что благодаря решению вернуть плату за проезд с 16 марта в КГГА могут отслеживать поток пассажиров и корректировать загруженность транспорта.

Напомним, 19 мая стало известно, что Польша передаст Украине крупную партию топлива. Таким образом наша страна получит 25 тыс. тонн горючего, а это поможет сбалансировать рынок топлива в Украине.

18 мая СМИ сообщали, что цена на бензин и дизель на АЗС вырастет минимум на 50%. По информации журналистов, дистрибьюторы продают сетям АЗС самый дешевый дизель почти за 60 гривен. Однако эксперты уверенны, что дефицит топлива в Украине закончится к началу июня.