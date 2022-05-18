Бензин и дизель – минимум на 50% дороже: АЗС закупают топливо по новым ценам, - СМИ

По информации журналистов, дистрибьюторы продают сетям АЗС самый дешевый дизель почти за 60 гривен. Дефицит горючего в Украине пройдет к началу июня, уверены эксперты.

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Сети автозаправок заключают первые соглашения по поставкам топлива без государственного регулирования. Об этом пишет издание "Зеркало недели" со ссылкой на предложения дистрибьютора о поставках мелким оптом.

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Новая стоимость топлива увеличится на 50% и более по сравнению с последними розничными ценами, когда Минэкономики Украины регулировало процесс ценообразования.

В качестве примера взяты цены на 5 сетях АЗС — Socar, WOG, Shell, "Параллель" и "Нефтек". Дизель в трех из них (Socar, WOG, Shell) будет продаваться по 59 грн за литр. Самые высокие цены у "Нефтек" – 67 гривен за литр.

[ + – ] Дистрибьютор будет поставлять топливо на АЗС по этим ценам

Бензины будут несколько дешевле. Марки "А-92" и "А-95" продадут по 52 грн за литр. Автогаз в сетях Socar, WOG и Shell продадут по 39 грн за литр.

Автогаз дорожает

Издание enkorr 18 ноября со ссылкой на данные консалтинговой группы "А-95" написало о росте средней цены на сжиженный газ в сетях АЗС на 1,15 гривен – до 36,39 грн/л. Часть консолидированной сети "Привата" подняла цену на 0,5-3 грн/л.

В сети "Авиас" автогаз стоит 36,37 грн/л, в "Укрнафте" — 33,88 грн/л. ОККО и WOG подняли стоимость автогаза до 36,99 и 37,98 грн/л, "Укргаздобыча" продает топливо за 42 грн/л. В сетях "БРСМ", "Автотранс", UPG и других автогаз подорожал на 0,5-2 грн/л.

Дефицит топлива в Украине – прогнозы экспертов

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко полагает, что дефицит горючего в Украине пройдет к концу мая или в начале июня. Cитуация, по его словам, сложная из-за разбомбленных нефтебаз и Кременчугского нефтеперерабатывающий завод, а также из-за сложной логистики из стран ЕС.

Многое, по оценке эксперта, зависит от того, насколько правительство вернет субъектность на рынке и будет профессионально регулировать рынок.

"Если это произойдет, то действительно ситуация несколько облегчится, но стабилизацию, которая была до войны, в условиях войны ожидать не стоит", — добавил он.

Напомним, что 17 мая Кабинет Министров Украины решил временно отменить госрегулирование цен на газ, бензин и дизель. Такое решение приняли для преодолеть кризиса из-за военной агрессии РФ.

Фокус ранее писал, что на украинской границе будет отдельный пункт пропуска для бензовозов.

Из-за дефицита в Украине разрешили производство низкокачественного топлива, правительство существенно снизило требования к производителям бензина и дизеля, что фактически легализовало подпольные мини-НПЗ.