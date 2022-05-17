В Кабмине приостановили госрегулирование цен на топливо в Украине

Глава Минэкономики Юлия Свириденко утверждает, что цена на дизель не будет превышать 58 грн за литр, а бензин подорожает до 52 грн. При этом за злоупотребление ценами операторам пригрозили санкциями.

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Кабинет Министров Украины временно отменил государственное регулирование цен на газ, бензин и дизельное топливо, чтобы преодолеть кризис, возникший вследствие военной агрессии РФ. Об этом в эфире национального телемарафона заявила вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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"Сегодня у нас была довольно длительная дискуссия с операторами рынка. И по результатам заседания была принята договоренность о том, что мы со стороны государства приостанавливаем ценовое регулирование для того, чтобы операторы рынка могли насытить рынок необходимым ресурсом", — сказала Свириденко.

Министр ожидает, что цены на дизельное топливо не будут превышать 58 гривен за литр, а бензин при таких обстоятельствах подорожает до 52 гривен за литр. В случае, если операторы будут замечены в злоупотреблении сложившимся положением, в их отношении будут применены санкции. Также Кабмин будет ежедневно мониторить цены на топливо в каждой сети, чтобы пресечь возможность наживы со стороны частных заправочных компаний.

Ранее Фокус рассказывал, что на границе появится отдельный пункт пропуска для бензовозов. Один из пограничных пунктов пропуска в Украине будет обслуживать исключительно бензовозы. Это позволит быстрее побороть дефицит бензина и дизеля. Пока же в "Краковце" собираются обустроить временные сооружения, чтобы разделить пассажирский и грузовой участки. На это понадобится 1-2 недели, а через три месяца появятся постоянные разделительные барьеры.

Также мы сообщали, что в Украине разрешили производство низкокачественного топлива. Правительство существенно снизило требования к производителям бензина и дизеля. Это фактически легализирует подпольные мини-НПЗ. До недавнего времени эта продукция была контрафактной, но теперь фактически мини-НПЗ легализируют. Тем более, что для военной или сельскохозяйственной техники такое топливо вполне подходит.