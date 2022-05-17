В Украине разрешили производство низкокачественного топлива

Правительство существенно снизило требования к производителям бензина и дизеля. Это фактически легализирует подпольные мини-НПЗ.

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Кабинет Министров разрешил производство в Украине топлива экологического класса Евро-3 и Евро-4. Соответствующие изменения уже внесены в технический регламент требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу. Об этом сообщает сайт enkorr.

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В постановлении правительства указано, что на время военного положения снижаются требования к физико-химическим характеристикам бензина и дизеля.

Основные отличия нефтепродуктов разных эко-классов – содержание серы и бензола. Для Евро-5 разрешается не более 10 ppm серы, для Евро-4 – 50 ppm, а для Евро-3 – 150 ppm. Доля бензола составляет 1%, 3% и 5%, соответственно.

[ + – ] Мини-НПЗ смогут легально выпускать низкокачественные бензин и дизель Фото: enkorr.ua

В техрегламенте прописано, что оборот топлива стандарта Евро-3 и Евро-4 допускается исключительно при условии проведения оценивания соответствия каждой партии по модулю F1. Примечательно, что для бензина и дизеля из ЕС эту процедуру приостановили, что обусловлено высоким качеством европейских нефтепродуктов.

Следует отметить, что продажа бензина и дизеля стандарта Евро-3 и Евро-4 была разрешена еще в марте. Однако в Европе (а основной импорт, как известно, идет оттуда) такого топлива попросту нет.

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С производством низкокачественного горючего вполне справляются подпольные мини-НПЗ. По данным "Консалтинговой группы А-95", на них выпускалось около 35 000 тонн бензина и 10 000 тонн дизеля именно класса Евро-3 и Евро-4.

До недавнего времени эта продукция была контрафактной, но теперь фактически мини-НПЗ легализируют. Тем более, что для военной или сельскохозяйственной техники такое топливо вполне подходит.

Ранее Фокус сообщал, что во время войны в Украине прекращен контроль качества бензина и дизеля.

Также мы писали, что один из пунктов пропуска на границе Украины будет обслуживать исключительно бензовозы из Европы.