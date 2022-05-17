Еще не время. Почему до августа ситуация с дефицитом бензина кардинально не изменится

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Давайте начнем с начала. Первопричина всех событий вокруг топлива заключается в недостатке его поставок. Внутреннее производство разрушено, запасы разбиты или исчерпаны. Мы вынуждены строить новую систему обеспечения через европейскую границу, откуда раньше почти ничего не поставляли. Это требует времени, ведь никто в Европе нас не ждал – ни поставщики нефтепродуктов, ни перевозчики. Потому, условно, нам нужно 3 единицы, а мы завозим 2.

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Проблему уже осознали и в правительстве. На прошлой неделе делегация из украинских трейдеров, чиновников и специалистов госкомпаний, таких как "Нафтогаз" и "Укрзализныця", отправилась в Варшаву на встречу с представителями власти и бизнеса Польши, Румынии и Германии. Там все услышали, что в Европе своих проблем хватает, лишнего ресурса нет, транспортная инфраструктура нуждается в трансформации (читай – на это нужно время).

При этом удалось диагностировать проблемы, а также наметить план их решения.

Что-то можно сделать быстро. Например, выяснилось, что для того, чтобы удвоить мощность отдельных коридоров, полякам нужно найти 10-15 дополнительных сотрудников.

Или, чтобы значительно ускорить отправку вагонов из одного из портов, нужно дополнительно поставить еще одного таможенника.

Есть и другие проекты, которые будут нуждаться в инвестициях в порты, нефтебазы и транспорт, но на все это потребуется время.

Надо понимать, во-первых, ментальность европейцев (не самых быстрых людей в мире, но, безусловно, замечательных), во-вторых, не все там решают деньги, как это обычно бывает у нас.

В целом же перспективы есть, они обнадеживающие, но нужно время. Хотя не факт, что на этом пути мы уже видим все проблемы. Более того, пока рынок не наполнится, проблема дефицита и спекуляций никуда не денется.

Впрочем, некоторые формулируют иначе, дескать, проблема возникала из-за спроса, который в разы превышает поставки. Поэтому якобы его нужно быстро тушить. В этой связи звучит много призывов (главным образом в соцсетях) отменить госрегулирование. Мне сложно было в это поверить, но я сам слышал, как по телевизору об этом заявила Юлия Тимошенко. Логика понятная: взлет цен до 60-70 грн/л (а некоторые считают, что выше) собьет спрос, прекратит спекуляции с перепродажей горючего и обеспечит его свободную продажу. Но нужно понять, что в этих ценах будет 100% прибыли, которую между собой разделят оптовики и АЗС, и она не будет способствовать увеличению поставок, то есть никак не ускорит этот процесс. Скажу больше: когда зарубежные поставщики и перевозчики увидят такую либерализацию, они дополнительно увеличат тарифы.

Как по таким ценам будут покупать люди, которые беднеют на глазах из-за падения экономики? И не начнут ли после этого кричать те, кто требует отменить госрегулирование?

Сейчас в правительстве считают, что достаточным барьером для ограничения потребления являются очереди на АЗС и ограничение продажи в один бак, которое вынуждены вводить розничные сети.

По факту те, кому горючее действительно нужно, научились его находить. При этом бизнес признает, что действующая система расчета предельных цен адекватна, а проблема не в госрегулировании, но в недостатке поставок.

Также всем понятна политическая составляющая этого вопроса.

Да, спекуляции по 60-70 грн/л будут продолжаться, если правительство всерьез не возьмется за контроль. Только по-настоящему, а не заниматься проверкой чеков, которые спекулянты вообще не выдают.

Что мы видим сегодня. Высокие цены и длинные очереди делают свое дело, потребление медленно падает. В то же время поставки понемногу, но растут. Активно увеличивается объем поставок автотранспортом, в том числе благодаря оперативному снятию бюрократических преград. Но главная проблема – с железнодорожными партиями, которая также имеет перспективу постепенного решения.

Надеюсь, что до конца мая дефицит немного угаснет. Вряд ли исчезнут ограничения, но они уже не будут такими суровыми. В июне нас ждет новый вызов – жатва, хотя к тому времени, думаю, должны улучшиться поставки сразу по нескольким направлениям. В целом же новая система снабжения должна заработать к августу.

P.S. Если кому-то дискомфортно без бензина, вспомните о наших ребятах на фронте, и вас сразу попустит.

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