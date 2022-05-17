Ще не час. Чому до серпня ситуація з дефіцитом бензину кардинально не зміниться

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Давайте почнемо з початку. Першопричина всіх подій довкола пального полягає у нестачі постачань. Внутрішнє виробництво зруйновано, запаси розбиті або вичерпані. Вимушені будувати нову систему забезпечення через європейський кордон, через який раніше майже нічого не постачали. Це потребує часу, адже ніхто в Європі на нас не чекав — ані постачальники нафтопродуктів, ані транспортники. Тому, умовно, нам треба 3 одиниці, а ми завозимо 2.

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Проблему вже усвідомили і в уряді. Минулого тижня делегація з українських трейдерів, чиновників і фахівців держкомпаній, як "Нафтогаз" та "Укрзалізниця", вирушила у Варшаву на зустрічі з представниками влади та бізнесу Польщі, Румунії та Німеччини. Там усі почули, що в Європі вистачає своїх проблем, ресурсу зайвого немає, транспортна інфраструктура потребує трансформації (читай — на це потрібен час).

Але вдалося діагностувати проблеми та намітити план їх вирішення.

Щось можна зробити швидко. Наприклад, з’ясувалось, що для того, щоб подвоїти потужність окремих коридорів, полякам треба найти 10-15 додаткових працівників.

Або, щоб значно пожвавити відправлення вагонів з одного з портів треба долучити ще одного митника.

Є й інші проєкти, які потребуватимуть інвестицій у порти, нафтобази та транспорт, а на все це знадобиться час.

Треба розуміти, по-перше, ментальність європейців (не найшвидших людей у світі, але, безумовно, чудових), по-друге, не все там вирішують гроші, як це зазвичай працює у нас.

Отже, перспективи є, вони обнадійливі, але треба час. Та ще й далеко не факт, що ми вже бачимо всі проблеми на цьому шляху. Поки ринок не наповниться, проблема дефіциту та спекуляцій нікуди не зникне.

Загалом, деякі формулюють інакше, мовляв, проблема виникала через попит, який у рази перевищує поставки. Тому нібито його потрібно було швидко погасити. У зв'язку з цим звучить багато закликів (головним чином у соцмережах) до скасування держрегулювання. Мені було важко повірити, але сам чув, як по телевізору про це заявила Юлія Тимошенко. Логіка зрозуміла: злет цін до 60-70 грн/л (а дехто вважає, що й вище) приб’є попит, припинить спекуляції з перепродажем пального та забезпечить вільний продаж. Але треба зрозуміти, що в таких цінах буде 100% прибутку, який між собою розділять оптовики та АЗС, та вона ніяк не допоможе постачати більше, тобто ніяк не пришвидшіть цей процес. Скажу більше: коли закордонні постачальники та перевізники побачать таку лібералізацію, вони додатково збільшать тарифи.

Як такі ціни будуть сплачувати люди, котрі біднішають на очах через падіння економіки? Та чи не заволають про це ті, хто сьогодні так вимагає зняти держрегулювання?

Наразі в уряді вважають, що достатнім бар’єром для обмеження споживання є черги на АЗС та обмеження продажів у бак, яке вимушені запроваджувати роздрібні мережі.

За фактом ті, кому пальне дійсно потрібне, навчились його знаходити. Зі свого боку бізнес визнає, що чинна система розрахунку граничних цін адекватна й проблема не в держрегулюванні, а в недостатності постачань.

Також усім зрозумілий політичний складник цього питання.

Так, спекуляції по 60-70 грн/л будуть тривати, якщо уряд по-справжньому не перейметься контролем. Тільки справжнім, а не перевіркою чеків, які спекулянти взагалі не видають.

Що ми бачимо на сьогодні. Високі ціни та довгі черги роблять свою справу, споживання потроху падає. У то й же час постачання потроху, але зростає. Активно збільшується обсяг поставок автотранспортом, зокрема й через оперативне зняття бюрократичних перепон. Але головна проблема — із залізничними партіями, яке теж має перспективу поступового вирішення.

Маю надію, що до кінця травня дефіцит трохи згасне. Навряд чи зникнуть обмеження, але вони будуть не такими суворими. У червні нас чекає новий виклик — жнива, але й до того часу має покращитись постачання за декількома напрямками. У цілому нова система постачання має запрацювати до серпня.

P.S. Якщо там комусь дискомфортно без бензину, згадайте про наших хлопців на фронті, воно одразу попустить.

Джерело.

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