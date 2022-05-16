Труба під контролем. Як Україна відповість на нафтовий шантаж Угорщини

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Нам усім хочеться, щоб наші союзники на своєму Олімпі приймали блискавичні рішення, які призводили б до невідворотної поразки Росії та її краху. Але правда жорсткіша. Олімпу немає, в європейській політиці є інтриги та позиційні війни. Війною інтересів стала шоста хвиля санкцій у ЄС, де всі 27 країн мають одноголосно схвалити, зокрема, повну відмову від російської нафти.

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Боротьба за введення ембарго на російську нафту — на передовицях європейської та світової преси. Драма розгортається і публіка стежить за заявами Орбана та Європейської комісії набагато уважніше, ніж за Євробаченням. Ставки високі.

Ворог не намагається навіть "зберігати обличчя" своїх посіпак і використовує тактику розбитих вікон. Створити один виняток, потім другий, потім третій… Спроби Угорщини отримати собі "виключення із санкцій" під різними приводами — банальна спроба знайти слабке місце в єдності ЄС.

Жорстока правда: Олімпу в європейській політиці немає, зате є інтриги та позиційні війни

Заяви Орбана в тому, що Угорщина не виживе без російської нафти, не витримують жодної критики. Навіть Міжнародна енергетична агенція — аналітичний центр, який пророкував "шок" від енергетичних санкцій — визнала: будь-яка країна світу може порівняно швидко адаптуватися до життя без російської нафти.

Мета Угорщини — надати приклад іншим. За нею про "виключення" починають говорити Греція, яка заробляє на танкерах, Словаччина, Болгарія. Нічого особистого — просто бізнес, і Кремль це використовує.

Олімп все ще продовжує спроби домовитись із використанням усіх наявних можливостей. Традиційні інструменти — фінансові бонуси та додаткові фонди. Однак навіть ці, зазвичай дієві інструменти, цього разу не спрацьовують і не наближають до прийняття такого необхідного рішення щодо запровадження ембарго.

Не допомогли навіть "привіти" від лідерів G7, які недвозначно нагадали: російська нафта фінансує російську зброю. Яка сьогодні вдаряє по лікарнях та нафтопереробних заводах в Україні, а завтра буде націлене глибше в Європу.

Ставки вже захмарні та зростають навіть для президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Їй доводиться забезпечувати єдність ЄС, а керованість блоку під постійною загрозою, тому що не треба недооцінювати мордор. Орки добре знають слабкі місця Олімпу, і коли на кону загроза назавжди втратити найпривабливіший ринок і прибуток від нього, то чекати на швидку і безболісну перемогу над ними не варто.

Також не варто створювати надмірні очікування, на кшталт "рішення щодо ембарго приймуть протягом 24 годин". Тому що це не про рішення, а про завзяту та складну боротьбу, яка всіх нас випробовує на витривалість та стресостійкість. І тут немає легких шляхів, бо втрачають усі. У такій дипломатичній битві неможливо просто стояти осторонь і чекати, коли на Олімпі все владнають.

Орбан піймав кураж і вважає, що він усіх обіграє, бо правила не для нього, а російська труба продовжить постачати нафту та статки.

Шанси на запровадження ембарго досі є. Європейські дипломати шукають рішення другий тиждень поспіль. І це вже стосується не тільки європейського Олімпу, а й країн G7 і навіть G20.

Але сталося, що ця труба йде через Україну. І ця труба під нашою юрисдикцією, і наша позиція може суттєво вплинути на можливості Орбана насолоджуватися грою на Олімпі.

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