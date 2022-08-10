Росія відключила нафту Угорщині. Навіщо Путін принижує Орбана

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Коли Путін відключив нафту Орбану, просто вказав на його справжнє місце. Зручна річ в руках господаря кремля. Хоче — попросить зробити брудну роботу. А захоче — змусить. Анекдот про зручну річ і царівну-жабу переказувати не буду, але пошукайте, він доречний.

Коли Угорщина вибивала собі виключення із пакету санкцій на нафту, їх попереджали, що це погано закінчиться. Мої попередження Орбан сприйняв як загрозу і вимагав навіть гарантій проти "нещасного випадку". Ось він і настав для Угорщини, для Чехії та для Словаччини, які залежать від поставок нафтопроводом.

Вони це зможуть пережити, Європі є де брати пальне, але ми не повинні зловтішатися. Нам потрібно допомогти країні-наркоману, залежній від одного постачальника нафти, злізти з цієї голки.

Ми повинні розуміти, що угорці працюватимуть на Росію та Путіна безвідносно того, чи роблять вони це із задоволенням чи з примусу. Приниження Орбана Путіна не стосується, головне, щоб річ кричала про шкоду санкцій.

Правильним рішенням було сприяти диверсифікації поставок. І тут нам є що запропонувати. Ми маємо відмінний нафтопровід Одеса-Броди, який сполучається з "Дружбою". Після перемоги та розблокування одеського порту ми зможемо наповнити його нафтою для "Дружби".

І тоді Угорщина матиме доступ до різних постачальників нафти. І зможе не залежати від путінських витівок. А ми, можливо, навіть станемо друзями з угорцями.

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