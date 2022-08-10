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Мнения Российско-украинская война

Россия отключила нефть Венгрии. Зачем Путин унижает Орбана

"Когда Венгрия выбивала себе исключения из пакета санкций на нефть, их предупреждали, что это плохо закончится. И вот теперь Россия отключил венграм нефть. А вместе с ними чехам и словакам". Мнение.

Елена Зеркаль
Елена Зеркаль
Советник министра энергетики Украины
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Орбан, путин, нефтепровод дружба, венгрия, россия
Россия перекрыла нефть Венгрии, хотя Орбан – один из ключевых друзей Путина в Евросоюзе

Когда Путин отключил нефть Орбану, то просто указал на его настоящее место. Удобная вещица в руках хозяина кремля. Хочет — попросит сделать грязную работу. А захочет — заставит. Анекдот об удобной вещице и царевне-лягушке пересказывать не буду, но поищите, он уместен.

Когда Венгрия выбивала себе исключения из пакета санкций на нефть, их предупреждали, что это плохо закончится. Мои предупреждения Орбан воспринял, как угрозу, и требовал даже гарантий против "несчастного случая". Вот он и наступил для Венгрии, для Чехии и для Словакии, которые зависят от поставок по нефтепроводу.

Они это смогут пережить, Европе есть, где брать горючее, но мы не должны злорадствовать. Нам нужно помочь стране-наркоману, зависимой от одного поставщика нефти, слезть с этой иглы.

Мы должны понимать, что венгры будут работать на Россию и Путина безотносительно того, делают они это с удовольствием или по принуждению. Унижение Орбана Путина не касается, главное, чтобы вещица кричала о вреде санкций.

Правильным решением было бы способствовать диверсификации поставок. И здесь нам есть, что предложить. У нас есть отличный нефтепровод Одесса-Броды, сообщающийся с "Дружбой". После победы и разблокировки одесского порта мы сможем наполнить его нефтью для "Дружбы".

И тогда Венгрия получит доступ к разным поставщикам нефти. И сможет не зависеть от путинских проделок. А мы, может быть, даже станем друзьями с венграми.

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