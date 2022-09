Мир в ожидании смены режима в России. На шантаж Кремля больше никто не ведется

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Related video

Все заявления о "референдумах" со стороны России — чистый фейк. Решение об объявлении "присоединения" чего-то к чему — роковая ошибка Путина, точка невозврата к любой "нормальной" дипломатии с этим режимом.

Путин заигрался в манипуляции и, похоже, стал верить в собственную ложь. Питер Померанцев точно описал пропагандистскую политику кремля: "Nothing is true and everythimg is possible".

Россияне так сильно раскрутили пропагандистскую машину, что начали в это верить.

Именно поэтому принимаются какие-то решения о "присоединении", чтобы с одной стороны убедить собственных граждан и мир в "нормальности" собственных действий, а с другой — тотально обесценить право, ценности и вообще все человеческое.

И одновременно пробуют вести переговоры на закрытых дипломатических встречах. Как будто ничего не произошло.

Королева балагана — спикер МИД Мария Захарова — недавно публично заявила, что "Россия готова к обсуждению знакового договора о контроле над ядерными вооружениями". Публичное заявление по поводу чрезвычайно важной для американцев темы означает, что с кремлевской командой уже не говорит никто.

После "референдумов", ядерного и энергетического шантажа и циничного поведения в ООН говорить с ними совершенно бессмысленно. Кремль не воспринимается переговорщиком, как бы он ни старался показать себя "сильным" или "крутым". Многолетняя успешная политика переговоров по принципу поднятия ставок и провокаций, наконец, дала сбой.

Кремль будет ею пользоваться еще некоторое время, но никаких результатов российскому режиму это не принесет. G7, ЕС, США для любых переговоров теперь будут ждать смены режима и появления новых лиц.

Источник

Важно